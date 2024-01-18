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        Haberler Gündem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Fatih Mehmet Kocaispir hayatı

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Adana için Fatih Mehmet Kocaispir'i aday göstermesi bekleniyor. Peki, Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? İşte, Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve siyasi geçmişi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:28
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Peki, Halihazırda Yüreğir Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve siyasi geçmişi...

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        FATİH MEHMET KOCAİSPİR KİMDİR?

        Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.

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        FATİH MEHMET KOCAİSPİR HAYATI

        Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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        FATİH MEHMET KOCAİSPİR KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

        Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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