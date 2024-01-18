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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Peki, Halihazırda Yüreğir Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve siyasi geçmişi...