Haberler Gündem AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel kimdir, nereli? Fırat Görgel kaç yaşında?

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel olarak açıklanması bekleniyor. Bugün saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanı adaylarını resmen duyuracak. Bu noktada gözler "AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Fırat Görgel'in hayatı ve siyasi kariyeri... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:43 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yarışacak adaylar netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Fırat Görgel olacağı öğrenildi. Peki, Fırat Görgel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi ve siyasi kariyeri...

2 Şurada Paylaş!







FIRAT GÖRGEL KİMDİR? Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Fırat Görgel, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitimine devam etmiştir. 2004 yılında bu fakülteden mezun olan Görgel, üniversite yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlenmiştir.