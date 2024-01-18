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        Haberler Gündem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Hakan Tütüncü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hakan Tütüncü hayatı

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Hakan Tütüncü kimdir?

        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Antalya için Hakan Tütüncü'yü aday göstermesi bekleniyor. Peki, Hakan Tütüncü kimdir? İşte, Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi geçmişi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:54
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü oldu. Peki, Hakan Tütüncü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Hakan Tütüncü hayatı ve siyasi geçmişi...

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        HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

        Hakan Tütüncü, 15 Haziran 1979 doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukatlardandır.

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        HAKAN TÜTÜNCÜ HAYATI

        Tütüncü, 2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı. 2005-2009 yılları arasında iki dönem Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

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        HAKAN TÜTÜNCÜ KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

        2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkanı adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. kez seçildi. Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

        Ayrıca 71 Üye Belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'den bu yana Başkanlığını da sürdürmektedir. Hakan Tütüncü, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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