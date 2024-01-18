Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er kimdir? Sami Er kaç yaşında, aslen nereli?

        AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er kimdir? Sami Er kaç yaşında, aslen nereli?

        AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er gündem oldu. Özellikle Malatyalı vatandaşların araştırdığı Sami Er hakkında merak edilen: "AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er kimdir? Sami Er kaç yaşında, aslen nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er hakkında sosyal medya kullanıcıları ve gündemi yakından takip eden vatandaşlar arama yapıyor. Peki, AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er kimdir? Sami Er kaç yaşında, aslen nereli? İşte Sami Er'in biyografisi...

        SAMİ ER KİMDİR?

        1963 yılında Malatya’da dünyaya gelen Sami Er, liseye kadar Malatya’da okumuş 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında yüksek lisansını tamamlayan Sami Er, meslek hayatına 1989-1990 yıllarında Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle adım atmıştır. Askerlik görevini 1990-1992 yılları arasında M.S.B. Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak yerine getirdikten sonra, 1992-1993 yıllarında Beykoz Göksu Evleri projesinde Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır.

        2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenen Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

        2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu süreçte, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür. 2011 Eylül ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmış, bu görevini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürmüştür.

        Evli ve dört çocuk babası olan Er, 2019 yılında Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok