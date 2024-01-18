AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er hakkında sosyal medya kullanıcıları ve gündemi yakından takip eden vatandaşlar arama yapıyor. Peki, AK Parti Malatya adaylığında adı geçen Sami Er kimdir? Sami Er kaç yaşında, aslen nereli? İşte Sami Er'in biyografisi...

SAMİ ER KİMDİR?

1963 yılında Malatya’da dünyaya gelen Sami Er, liseye kadar Malatya’da okumuş 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında yüksek lisansını tamamlayan Sami Er, meslek hayatına 1989-1990 yıllarında Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle adım atmıştır. Askerlik görevini 1990-1992 yılları arasında M.S.B. Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak yerine getirdikten sonra, 1992-1993 yıllarında Beykoz Göksu Evleri projesinde Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır.

2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenen Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu süreçte, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür. 2011 Eylül ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmış, bu görevini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürmüştür.

Evli ve dört çocuk babası olan Er, 2019 yılında Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

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