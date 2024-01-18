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        Haberler Gündem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Halis Bilden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Mehmet Halis Bilden hayatı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Halis Bilden kimdir?

        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Diyarbakır için Mehmet Halis Bilden'i aday göstermesi bekleniyor. Peki, Mehmet Halis Bilden kimdir? İşte, Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi geçmişi...

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        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:47
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Halis Bilden oldu. Peki, Mehmet Halis Bilden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Mehmet Halis Bilden hayatı ve siyasi geçmişi...

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        MEHMET HALİS BİLDEN KİMDİR?

        12 Ekim 1968'de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğdu. Kazıktepe Köyü İlkokulu (1979) ve Diyarbakır İmam Hatip Lisesini bitirdikten (1988) sonra Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesinde tamamladı.1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesinde Mühendis, 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik görevini ifa etti.

        3

        MEHMET HALİS BİLDEN HAYATI

        2001–2004 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı, 2004-2005 yılları arasında Adana Seyhan Belediyesinde Teknik Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı. 2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına atandı.

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        MEHMET HALİS BİLDEN KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

        2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13.05.2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017 yıllarında Afad Başkanı olarak görevini yaptı. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma İstanbul 4. Bölge Kurulu Başkanı olan Mehmet Halis Bilden İngilizce biliyor, evli 3 çocuk babası.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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