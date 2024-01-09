Ahmet Mümtaz Taylan'la 'Görseli Düşünmek' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ve Ek Dergi tarafından düzenlenen, görsel ideolojisi üzerinden kültür tartışmaları başlatan 'Görseli Düşünmek' konuşma serisi 13 Ocak'ta Ahmet Mümtaz Taylan'ı, 14 Ocak'ta ise yazar Zeynep Sayın'ı ağırlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) ve Ek Dergi tarafından düzenlenen, görsel ideolojisi üzerinden kültür tartışmaları başlatan “Görseli Düşünmek” konuşma serisi bu ay oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve yazar Zeynep Sayın’ı ağırlıyor.

Taylan, “Seyirci Bize Bakıyor” adlı konuşmasında görselliğin en önemli düğümünü oluşturan seyirci üzerine 13 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Beyoğlu Sineması’nda konuşacak. Usta oyuncu kendi gözünden “Seyirci nasıl seyreder? Tiyatro ve sinema seyircisinin farkları nelerdir? Seyirci kendini de izler mi? Geçmişten bugüne seyircide neler değişti” sorularının yanıtlarını verecek.

Zeynep Sayın

Sanat ve kültür alanında önemli bir isim olan Zeynep Sayın ise, "İmge Hep Politik Midir?" başlıklı konuşmasıyla, 14 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Metrohan’da imgelerin politik ve toplumsal boyutunu irdeleyecek. Sayın, "İmgeler ve Kutsallık" ile "Günümüz İmgeleri: Bakış Açısı ve İçerik" gibi konuları ele alarak izleyicilere imgelerin toplumsal ve kültürel etkisini derinlemesine keşfetme fırsatı sunacak.

Sinemadan edebiyata, sanattan popüler kültüre ve mimariye, fotoğraftan, TV dizileri ve çizgi romanlara kadar görselliğin tartışıldığı; Ezel Akay, Özgür Taburoğlu, Fırat Arapoğlu, Mehmet Berk Yaltırık ile başlayan seri 12 hafta boyunca farklı alanlardan konuşmacıların katılımı ile Beyoğlu Sineması ve Metrohan’da devam edecek.

“Görseli Düşünmek” serisinin ücretsiz biletleri “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden temin ediliyor. İBB Kültür’ün etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir