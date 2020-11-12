Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'la yola devam ediyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Sergen Yalçın'la yolların ayrılacağı şeklindeki iddiaları yalanladı. Çebi, "Sergen Hoca ile yola devam ediyoruz. İkimizi de yan yana getiren şey Beşiktaş. İkimizin de tek amacı var. Böyle bir ayrılık söz konusu değil. Zor günler geçiriyoruz ama ne hocam ne biz Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

FİKSTÜR YORUMU

"Tedirgin oluyorum, 'Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?' diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık."

"TRANSFERLERİ BİZ YAPTIK"

"Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz. Bir laf vardır; 'Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor' diye. Tabii ki Beşiktaş iyi sonuçlar alsın, gerekli iyi futbolcuları alalım isteriz. Bizim takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var. Gelecek transfer döneminde, limitlerimizin ve ekonomimizin uygun olduğu şartlarda ve şekillerde forvet transferi yapmak istiyoruz"

"CENK TOSUN'U İSTERİM"

"Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur"

"SERGEN YALÇIN'I YİNE ALIRDIM"

"Sergen'i yine de alırdım. Şöyle bir şey kabul etmiyorum, yönetici olarak taraftar baskısıyla hoca alan biri değilim. Sergen'i takdir ediyorduk. Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik. Hoca buna uygun biridir. Getirmemizin sebebi budur"

KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARA İLİŞKİN

"2.5 milyon euro alan birinin sözleşme yapmışsınız ve faydası yok. Yerine 500 bin euroluk topçu alıyorsunuz. Yüklediğiniz yük 500 bindir. 500'lük topçu katkı veriyorsa 2.5'u görmezsiniz. Çalışmayan arabayı ha garaja ha sokağa çekmişsiniz"

ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

"Abdullah Hoca'ya kızgın olmak söz konusu değil, kırgın olmak haddime değil. Hocamız o an gerçekten üst üste yenilgiler, mağlubiyetler yordu. O da çok bunaldı. Kendisiyle yapmış olduğum konuşmada tavrı, tarzından daha fazla katkı veremeyebilir çekincesi vardı. Ben de Beşiktaş'ın menfaatini düşünmek durumunda kaldım. Yoksa hocamız Beşiktaş formasını, eşofmanını giymiş biri"

"KOVID-19 AÇIKLAMALARI"

"Vida'nın testi pozitif çıktı, diğer oyuncular var isimlerini vermek istemiyorum defansımız neredeyse yok oldu.