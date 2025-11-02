Ahmet Tatlıses, açıklamalarda bulundu

İbrahim Tatlıses, uzun süredir kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında mahkemeden elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ahmet Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak.

Uzaklaştırma kararının ardından Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaşananlara açıklık getirdi.

Sözlerine; "Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum" diyerek başlayan Tatlıses, şunları söyledi: Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul’da, kendisi İzmir’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.

"AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ"

Ahmet Tatlıses açıklamasında, uzun süredir devam eden davanın mal paylaşımıyla ilgisinin bulunmadığını özellikle vurguladı. "Yaklaşık 4 yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı" diyen Ahmet Tatlıses, yanlış algılara da tepki göstererek; "Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir” dedi.