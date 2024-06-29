Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım: EURO 2024'te yarı final oynayabiliriz

A Milli Takım'ın genç futbolcuları Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milliler'in Hannover'deki kamp merkezinde basın toplantısı düzenleyen ikili, hedefi en az yarı final olarak belirledi.

Turnuvayı değerlendiren Ahmetcan Kaplan, "İki tane genç oyuncuyuz. Bu yaşta böyle deneyimleri yakalamak çok değerli. Bizler için çok güzel bir duygu. İlerleyen yaşlarda daha iyi anlayabiliyoruz milli takımın ne olduğunu. Süre almıyoruz ama dışarıda yedek kulübesinden elimizden geleni desteği veriyoruz. Ajax'ta son 10-11 maçta süre aldım. Buraya da hazır geldiğimi düşünüyorum. Çok sıkı ve iyi çalışıyoruz. Hocamızın kararı, biz her zaman hazırız." dedi. REKLAM

"3 FORVET OLARAK HAZIRIZ" Bertuğ Yıldırım ise EURO 2024'le ilgili, "Güzel bir turnuva. Buraya geldiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Hak ettiğimizi de düşünüyoruz. Daha süre almamış olabiliriz ama önümüzde daha çok maç var. Önümüzdeki maçlarda süre alıp bu turnuvayı daha iyi değerlendirebiliriz. Burada olmak gurur verici. Bunun bilincinde çalışıyoruz. Umarım her şey daha iyi olur. Hocamızın da önceden forvet olması bizim için avantaj, çok şey öğrendim ondan. Bana kattığı şeyler çok fazla. Taktiğimiz hocamızın kendi oluşturduğu bir taktik. Onunla oynuyoruz. Maç maç taktik değiştirip hocamız farklı formasyonlar yapabilir. 3 forvet olarak hazırız. Turnuvada en çok gol atan takımlardan biriyiz. Hocamız görev verirse en iyi şekilde değerlendirebiliriz." açıklamasında bulundu. Holland Ligi Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan, kulübünün milli takımın maçı öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili, "Ajax'ın sosyal medyasıyla her gün görüşüyoruz. O paylaşım zaten maçtan önce yapılmıştı. Sadece beni değil, Avrupa Şampiyonası'nda olan herkesi paylaşıyorlar. Sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ" Son 16 turundaki Avusturya maçına ilişkin genç futbolcu, "Hazırlık maçında talihsizlik yaşamıştık. Turnuvaların her zaman havası farklı olur. Sahada gerekenleri yapacağız ve maçı bekleyeceğiz. Yüreğimizi ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Hocamız Avusturya'yı beklediğimiz söylemişti. Mental, fiziksel ve zihinsel olarak bu maça hazırız. Onları yenip rövanşı almak istiyoruz." dedi. A Milli Takım'ın turnuvadaki hedefiyle ilgili Ahmetcan, "En genç jenerasyon bizde. Genç ve yetenekli olarak görüyorum. Bu yaşlarda bu tecrübeleri edinerek ilerlemek daha değerli kılacaktır. Saha içinde ve dışında milli takım formasının değerini daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Milli takımın her zaman ulaşabileceği yer finaldir. Bunu hak ediyoruz. Turnuva olduğu için sürprizlere her zaman açık. Bu maçı kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var." dedi.