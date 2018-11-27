1 Aralık Dünya AIDS farkındalık günü... Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; bir ilaç firmasının 2 yıldır ‘dokun' temasıyla Human Immunodeficiency Virus (HIV) yani İnsan Bağışıklığı Yetmezlik Virüsü hakkında farkındalık yaratmak için düzenlediği ‘Kendin için 1 Aralık' kampanyası bu yıl da alanında uzman çok sayıda ismi bir araya getirdi. Uzun yıllardır HIV virüsü ile AIDS hastalığı üzerine çalışan ve bu konuda dernekleşme yoluna giden 4 uzman ‘Kendin için 1 Aralık' kampanyası için İstanbul'da buluştu.

TÜRKİYE'DEKİ HIV VİRÜSLÜ SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Toplantıda HIV virüsü ile AIDS'e ilişkin güncel ve son derece çarpıcı veriler paylaşıldı. Açılış konuşmasını ilaç firmasının müdürü Selim Giray'ın yaptığı toplantıda AIDS-Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Gökengin, 31 Aralık 2017 itibariyle Türkiye'de 17 bin 884 resmi HIV virüslü vaka bildirimi yapıldığını söyledi. Ancak Gökengin'in aktardığına göre uzmanların tahminleri bu resmi rakamın çok çok üzerinde. Zira ulaşılamayan, kendini gizleyen çok sayıda hasta var.

SON 10 YILDA EN ÇOK GÖRÜLEN 3 ÜLKEDEN BİRİ

Hastalıkla ilgili cinsiyet dağılımına bakıldığında HIV virüsü ve AIDS her zaman erkeklerde daha sık görülüyor. Yeni tanıların da yüzde 80'inini erkekler, yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor. Tanıların yüzde 85'i Türk vatandaşı. AIDS Türkiye'de 2010'dan itibaren artış eğilimine girdi. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'ne göre 10 yıl içinde en fazla yeni tanı konulan üç ülke Polonya, Türkiye ve Romanya. Yine verilere bakıldığında HIV virüsünün heteroseksüel ilişkilere göre artık eşcinsel ilişkiler yoluyla bulaşma nedeni de artış gösteriyor.

LİSE ÇAĞINA KADAR DÜŞTÜ

HIV virüsünün Türkiye'deki yaş ortalamasına bakıldığında da durum kaygı verici. En fazla 25-34 yaş grubunda görülen hastalık, artık genç yaşları da etkiliyor. 20-24 yaş grubunda artış eğilimi var, uzmanları en fazla endişelendirense küçük miktarda da olsa 15-19 yaş grubunda da HIV virüsü ile AIDS'ın görülmesi.

DÜNYADA 37 MİLYON KİŞİ HIV VİRÜSÜ İLE YAŞIYOR

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden Prof. Dr. Volkan Korten'in dünyadaki HIV ve AIDS durumuna ilişkin verdiği bilgilerse şöyle: 2017 verilerine göre dünyada şu an itibariyle 36 milyon 939 kişi HIV virüsü ile yaşıyor. 1 milyon 800 bin de yeni enfeksiyon vakası tespit edildi. Hastalıkla ilgili 1996'dan beri ölümlerde azalma görülürken, yeni tanıların sayısında artış var. Yani AIDS kaynaklı ölümler azalıyor ama yeni vakaların sayısı giderek artıyor. Hastalık kaynaklı ölümler 2004 yılında zirveye ulaştı, o yıl 1 milyon 900 bin kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. 2017'de HIV'den hayatını kaybedenlerin sayısı 940 bine kadar düştü.

TÜRKİYE'DE 10 YILDA 10 KAT ARTTI, RUSYA'DA 1 MİLYON HIV VİRÜSLÜ YAŞIYOR

Hastaların yarısı ileri evreydeken tanı alıyorlar. HIV virüslülerin yüzde 20'si AIDS noktasına geldiğinde hastalığını öğreniyor. Türkiye'de son 10 yılda HIV ve AIDS 10 kat arttı. Bu kişilere ulaşmak test yapılmadıkça çok zor. Rusya şu anda dünyada en fazla HIV virüslünün yaşadığı ülke. Rusya'da 1 milyon HIV'linin olduğu tahmin ediliyor. Ölenlerin sayısı azalsa da HIV'le yaşayanların sayısı bir o kadar artıyor. Vakalar en çok Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'da görülüyor. Ticari ve turistik ilişkiler nedeniyle bu durum Türkiye'yi hem yakından ilgilendiriyor, hem de çok etkiliyor.

UZMANLARDAN HATIRLATMA: "HIV VİRÜSÜNÜ E-NABIZ'DA GİZLEME HAKKINIZ VAR"

Türkiye'de hastalığın en sık görüldüğü şehir İstanbul, ilçe de Şişli. İstanbul'da hastaların yüzde 69'una ulaşılmış durumda. Tedavide kullanılan ilaçlar ve testler geri ödeme kapsamında, SGK tarafından ödeniyor. Hastalık artık kronik hastalıklar listesinde ama yaşam süresi uzun. Tedavi olunduğu sürece yaşam süresi de uzuyor. İlaç tedavisi 1 ile 6 ay arasında hastanın kanındaki viral yani mikrop miktarlarını negatifleştiriyor. Hastalığını paylaşmakta ya da uzmana başvurmakta çekinenlere ise uzmanlarından önemli bir hatırlatma: ‘E-devlet üzerinden girilen hasta bilgilerinin kaydedildiği E-nabız sisteminde hastalığınızla ilgili tüm bilgileri gizleyebiliyorsunuz.'

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