Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Aile' bu hafta da AB grubunda en çok izlenen dizi

        'Aile' bu hafta da AB grubunda en çok izlenen dizi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile', bu hafta da AB grubunda liderliğini koruyarak en çok izlenen dizi olmayı başardı. Heyecanın bir an olsun düşmediği bölümde Aslan ve Devin, Ergun'un ölümüne sebep olan kişinin peşine düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergun'un ölümünün arkasındaki isim ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’ bu hafta da AB grubunda liderliğini koruyarak en çok izlenen dizi olmayı başardı. Heyecanın bir an olsun düşmediği bölümde Aslan ve Devin, Ergun’un ölümüne sebep olan kişinin peşine düştü. Çarpıcı gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bölüm seyirciyi ekran başına topladı.

        ‘Aile’nin 24. bölümü; ABC1 20+’da 4.52 izlenme oranı 10.99 izlenme payı, AB’de 3.85 izlenme oranı 10.90 izlenme payı, Total’de 3.26 izlenme oranı 8.30 izlenme payı elde etti. Beğeni dolu yorumlar alan bölüm, #Aile etiketi yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

        REKLAM

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Aslan, Devin ve Hülya arasındaki her şey tam yoluna giriyorken Ergun’un ani ölümü ailedeki tüm huzuru dağıttı. Özellikle kaza öncesi onunla son kez konuşamayan Devin, babasının ölümüyle alakalı kendini suçladı. Devin babasının yasını tutarken, en büyük desteği Aslan’dan gördü. Ancak Ergun’un ölümünde cinayet şüphesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Aslan ve Devin için yeni bir mücadele başladı. Aslan’ın araştırmaları Ergun’un ölümüne sebep olabilecek iki kişiyi işaret ediyordu: Hülya ve Ergun’un eski ortağı Sermet. Polisin cinayet şüphesi üzerine Aslan ve Devin olayın peşine düşerken, şüphelilerden birisinin Hülya olması ve kaza öncesi Ergun’u Hülya’nın tehdit ettiğinin öğrenilmesi Aslan’ın dünyasını başına yıktı. Aslan, diğer şüpheli Sermet’in peşine düşerken, Hülya’dan şüphelenen Nedret de olayı araştırmaya başladı. Bedri, annesinin geçmişine dair sırrı çözmek için Adana’ya gitti. Nedret’in odasında kilitli bir kutu içerisinde İlyas’la yazışmalarını bulan Bedri, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kanıtlar bulundukça Aslan’ın Hülya’ya karşı şüpheleri arttı ancak finalde olay görünenden çok farklı çıktı. Aslan, Ergun’un ölümünün arkasında Hülya’nın olduğundan emin olmuşken, asıl suçlu Ergun’un eski ortağı Sermet çıktı. Sermet, polisler tarafından tutuklanırken; Aslan, Devin ve Hülya mutlu bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Aslan, Devin ve Hülya’nın mutlu akşam yemeği;

        REKLAM

        Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’ yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aile
        #show tv
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"