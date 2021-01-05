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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı yapacak! Başvurular nasıl, nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 adet personel alımı yapacağını açıkladı. İlan detayları Basın İlan Kurumu aracılığı ile paylaşıldı. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı nasıl ve nereden yapılır? İşte ilan detayları...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alımı yapacak! Başvurular nasıl, nereden yapılır?

2021 personel alımları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına dair ilanın detaylarını paylaştı. Basın İlan Kurumu sitesinde yer alan ilanın detaylarını sizler için derledik. Peki, personel alımı şartları neler? İşte hakkında ayrıntılar...

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların tarihi önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BÖLÜM KONTENJAN LİSTESİ

BÖLÜMKONTENJAN
1İktisat / Ekonomi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri35
2Hukuk35
3İstatistik / Ekonometri30
4Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi30
5Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik25
6Sosyal Hizmet20
7Maliye / Muhasebe15
8Sosyoloji10
9İşletme / Endüstri Mühendisliği10
10Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Öğretmenliği10
11Gerontoloji / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Sağlık Yönetimi5
12Basın Yayın / Gazetecilik/ İletişim / Radyo, Sinema ve Televizyon5
13Mütercim Tercümanlık / Türk Dili ve Edebiyatı / İngiliz Dili ve Edebiyatı7
14Eğitim Programları ve Öğretmenliği / Eğitim Yönetimi ve Planlama /
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Bilgi ve Belge Yönetimi		5
15Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı / Şehir ve Bölge Planlama3
16Fizik Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Makine Mühendisliği /
Orman Mühendisliği / Ziraat Mühendisliği		5
TOPLAM250


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