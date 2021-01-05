2021 personel alımları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına dair ilanın detaylarını paylaştı. Basın İlan Kurumu sitesinde yer alan ilanın detaylarını sizler için derledik. Peki, personel alımı şartları neler? İşte hakkında ayrıntılar...

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların tarihi önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BÖLÜM KONTENJAN LİSTESİ

BÖLÜM KONTENJAN 1 İktisat / Ekonomi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 35 2 Hukuk 35 3 İstatistik / Ekonometri 30 4 Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi 30 5 Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik 25 6 Sosyal Hizmet 20 7 Maliye / Muhasebe 15 8 Sosyoloji 10 9 İşletme / Endüstri Mühendisliği 10 10 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Öğretmenliği 10 11 Gerontoloji / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Sağlık Yönetimi 5 12 Basın Yayın / Gazetecilik/ İletişim / Radyo, Sinema ve Televizyon 5 13 Mütercim Tercümanlık / Türk Dili ve Edebiyatı / İngiliz Dili ve Edebiyatı 7 14 Eğitim Programları ve Öğretmenliği / Eğitim Yönetimi ve Planlama /

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Bilgi ve Belge Yönetimi 5 15 Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı / Şehir ve Bölge Planlama 3 16 Fizik Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Makine Mühendisliği /

Orman Mühendisliği / Ziraat Mühendisliği 5 TOPLAM 250



