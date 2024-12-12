12 aylık bir program olarak hayata geçirilen Aile Destek Ödemeleri için Haziran ayında uzatılma kararı alınmış ve ödemelerin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti. Şimdi destek alan haneler, son ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemelerinde son taksit ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...