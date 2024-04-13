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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı Nisan ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: Aile Destek Nisan ödemesi yattı mı?

        Nisan ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hanedeki gelir durumuna göre 850 TL-1250 TL arasında değişen ödemelerdir. Aile Destek ödemelerinin yatıp yatmadığına ilişkin sorgulama, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. İşte 2024 Nisan Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 17:59 Güncelleme: 15.04.2024 - 00:05
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        Aile Destek ödemeleri her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yatırılmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi başvuru şartlarını taşıyanlar, başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. 12 ay boyunca devam edecek ödemeler, 2024 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek. Peki, "Aile Destek Nisan ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zamlandı mı?" İşte Aile Destek Paketi'nin hesaba yatacağı tarih...

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        NİSAN 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyuruldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 4 Nisan'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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        Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam açıklamasında bulunmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

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        ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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