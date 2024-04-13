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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2024 Nisan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Nisan evde bakım maaşı ödeme tarihleri: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Nisan ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım aylığı, illere göre farklı tarihlerde yatmaktadır. Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor. İşte 2024 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:44
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        Evde bakım maaşı her ay hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Evde bakım aylığı, her ayın 15'i ile 31'i arasında yatmaktadır. Memur maaşına gelen zam oranında artan evde bakım maaşı, ocak ayı itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 TL'ye yükseltildi. Peki, "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte evde bakım maaşı ödeme tarihleri...

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        EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Nisan Pazartesi itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için ödemeler illere göre birkaç gün sürebiliyor.

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        EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

        Evde bakım aylığı ocak ayı itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 TL'ye yükseltildi.

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        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

        Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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