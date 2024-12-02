Aile hekimleri, 2-6 Aralık'ta iş bırakıyor

Aile hekimliği çalışanları, 2 Aralık tarihinde 5 gün süreyle yeniden iş bırakıyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı Büyük Ankara mitingi ve 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirilmesine rağmen "Sağlık Bakanlığı bizleri görmemeyi, sesimizi duymamayı tercih etti" dedi.

Dr. Kandemir, "Türkiye genelinde görev yapan Aile hekimliği çalışanları olarak; meslek onurumuz, ülke ve halk sağlığının geleceği için 5 gün daha iş bırakma kararı aldık" dedi.

Kandemir, bu eylemler sırasında vatandaşların mağdur olmasının tek sorumlusunun Sağlık Bakanlığı olduğunu iddia etti.

Bahsi geçen yönetmeliğin uygulanması halinde sadece hekimlerin değil hastaların da büyük mağduriyetler yaşayacağının altını çizen Kandemir, "Yönetmeliği okuyan hastalarımız da yapılacak olan eylemler de bizlerle olacak" ifadelerini kullandı.