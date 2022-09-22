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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kanlı cinayet! Son dakika haberleri: Kuzeni tarafından öldürüldü! - Haberler
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Ailelerin husumeti cinayetle bitti! Kuzeni öldürdü!

Adana'da, akraba olan iki aile arasındaki husumet cinayetle son buldu. Sarıçam ilçesinde sokakta karşılaşan ve kuzen oldukları öğrenilen H.T. ile Berat Yüce arasında çıkan tartışmada H.T. tarafından bıçaklanan Berat Yüce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti

Adana'da kanlı cinayet! Son dakika haberleri: Kuzeni tarafından öldürüldü! - Haberler
Ailelerin husumeti cinayetle bitti! Kuzeni öldürdü!
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AA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, iddiaya göre, aileleri arasında anlaşmazlık bulunan H.T. (17) ve kuzeni Berat Yüce (20), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

KUZENİNİ BIÇAKLA YARALADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle iki kuzen kavga etti. Kavga sırasında H.T. kuzeni Berat Yüce'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis, yapılan çalışmayla firari cinayet zanlısı H.T'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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