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Air France ve Airbus'ın, 2009'daki uçak kazası için yargılanmasının önü açıldı

Fransız havayolu şirketi Air France'ın Airbus uçağının Atlantik Okyanusu'na düşerek, uçaktaki 228 kişinin hayatını kaybetmesinden 12 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Fransa'da mahkeme, hava yolu şirketinin ve üreticinin 'kasıtsız adam öldürmekten yargılanması gerektiğine' karar verdi

Air France kazasında yargı yolu açıldı - Haberler
DHA

Başkent Paris´teki mahkeme, 2 yıl önce verilen `suçlamaların düşmesi´ kararını bozarak Air France ve Airbus´un `kasıtsız adam öldürmekten yargılanması gerektiğine´ karar verdi.

DHA'da yer alan habere göre, hem havayolu şirketinin hem de üreticinin, bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Air France´ın Rio de Janeiro-Paris AF447 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Airbus uçağı, 1 Haziran 2009'da fırtına nedeniyle Atlantik Okyanusu´na düşerek uçakta bulunan 228 kişinin ölümüne neden olmuştu. İki yılsonunda uçağın enkazı bulunarak inceleme altına alınmıştı.

İnceleme sonucunda müfettişler, hava hızı sensörleri donduğunda pilotların kontrolü kaybettiğini buldu. Mahkeme sürecinde, önce havayolu ve üretici `kasıtsız adam öldürmekle suçlanmış´, ancak Paris savcısı daha sonra yalnızca Air France'ın yargılanması gerektiğini tavsiye etmişti. Eylül 2019'da her ikisi aleyhindeki suçlamalar, kovuşturma için yeterli gerekçe olmadığı için düşürülmüştü.

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