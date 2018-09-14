Ajaccio - Paris FC maç önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Ajaccio, 14 Eylül 2018 Cuma günü Paris FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 4 puanlı Ajaccio 17. sırada bulunuyor, Paris FC 11 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Ajaccio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Paris FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 193. İddaa'da Ajaccio kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Paris FC kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Ajaccio son hafta oynanan Nancy maçında 2-2 berabere kaldı.

Paris FC ise Reims maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ajaccio, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Paris FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paris FC, 2 gol atarken 6 gol yedi.

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