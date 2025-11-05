Habertürk
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında, Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında son 10 deplasman maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde 3 puan için sahaya çıkacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Ajax-Galatasaray karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Ajax-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ajax-Galatasaray maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 05.11.2025 - 20:52 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:44
        1

        Ajax-Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle... Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Ajax'ın konuğu oluyor. Devler Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, ikinci maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkarmayı başardı. Zorlu mücadele öncesinde Ajax-Galatasaray maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı ve maçın muhtemel 11'leri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        AJAX-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ajax-Galatasaray maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        AJAX-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak aşığıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz

        AJAX-GALATASARAY MAÇI HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AJAX-GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        5

        İLKAY VE YUNUS, AJAX KARŞISINDA YOK

        Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

        Öte yandan sakatlığını bulunan Yunus Akgün de kafileye dahil edilmedi.

        Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ise, bu maçta oynayabilecek.

        6

        AVRUPA'DA SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

        Ajax, çıktığı son 6 Avrupa kupası maçında mağlup oldu.

        Ajax, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 2-1 yenildiği maçtan sonra, bir üst turda Eintracht Frankfurt'a da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.

        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0, Olimpik Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybeden Hollanda temsilcisi, böylece son 6 Avrupa kupası müsabakasından mağlup ayrılmış oldu.

        Ajax, bu süreçte kalesinde 19 gol görürken, sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabildi.

        7

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 161. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 161. kez sahne alacak.

        UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 125 kez mücadele etti.

        Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 43 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 169 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 269 gol gördü.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        Ajax: Pasveer, Gaael, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Moro, Godts, Weghorst.

        Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

        9

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23.00)

        25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)

        9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)

        21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

        28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23.00)

