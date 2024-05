Ajdin Hasic: Sezona Beşiktaş'ta başlamak istiyorum

Sezon başında Beşiktaş’tan, Bosna Hersek Ligi ekiplerinden FK Sarajevo’ya kiralanan Ajdin Hasic, Bosna takımında gösterdiği performanstan gelecek hedeflerine, siyah-beyazlı takımda beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın’dan, Fenerbahçe’de forma giyen Dzeko ile Trabzonspor'da oynayan Visca'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“Bu sezonki başarımın sırrı, önceki sezonlara kıyasla neredeyse tüm maçları oynamış olmam”

Sarajevo’da çıktığı toplam 30 karşılaşmada 9 gol, 5 asiste imza atan Hasic, şu anki formundan ve istatistiklerinden memnun olduğumu söyledi. Hasic, “Ama sezon sonuna kadar daha da gelişmek istiyorum. Bu sezonki başarımın sırrı, önceki sezonlara kıyasla neredeyse tüm maçları oynamış olmamdır. Ayrıca önemli faktörlerden biri de sakatlanmadan oynamamdı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı dönemi unutamadığından da bahseden 22 yaşındaki futbolcu, “O dönem, kariyerimin sonsuza dek hatırlayacağım en özel günlerinden biriydi ve tüm bunları 19 yaşında başarabilmek inanılmaz bir duygu. Şampiyonluğu kazanmamızdaki en önemli etken, iyi bir oyuncu grubu olmamızdı. Harika bir takımdık, bir olarak nefes alıyorduk ve kulüpteki her bir kişi buna katkıda bulundu. Tamamlanmış büyük bir bulmaca gibiydik” değerlendirmesini yaptı.

Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde beraber çalıştığı teknik direktörler Sergen Yalçın ve Valerian Ismael hakkında da konuştu. Bosna Hersekli futbolcu, “Aslında Valerian Ismael ile pek fazla çalışmadım. O yıl Göztepe'ye kiralık olarak gittim. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar iyi, profesyonel ve çalışkan bir antrenöre benziyordu. Sergen Yalçın ise hayatımda tanıdığım en karizmatik insanlardan biri, güçlü bir kişiliğe ve kendine has bir liderlik tarzına sahip. Onunla daha uzun süre çalıştığım için gelişimime daha çok katkı sağladığını söyleyebilirim” cümlelerine yer verdi.

'Ağır sakatlıklar yaşamasaydın kariyerin nasıl şekillenirdi?' sorusuna başarılı futbolcu, şu cevabı verdi:

“Düşünmeyi ve zamanda geriye gitmeyi sevmiyorum. Özellikle de kariyerimdeki sakatlıklar söz konusu olduğunda. Her şeyin bir nedeni vardır ve her zaman kendime olabilecek şeyleri düşünmemeyi ve sadece geleceği sabırsızlıkla beklemeyi öğrendim, istediğim her şeye ulaşmak için. Kariyerimde hiç bu kadar iyi hissetmemiştim ve umarım bu şekilde devam ederim.”

“FUTBOLDA HER ZAMAN İYİ VE KÖTÜ ANALR VARDIR”

Beşiktaş’ın bu sezon kötü bir sezon geçirdiğini fakat endişelenecek bir durumun olmadığını da dile getiren Hasic, “Futbolda her zaman iyi ve kötü anlar vardır ne yazık ki Beşiktaş'ın geçmişte çok güzel anları oldu ama dediğim gibi kötü sezon herkesin başına gelebilir, endişelenecek bir şey yok. Umarım bir sonraki sezon daha başarılı olur” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ'TA KENDİMİ KANITLAMAK İSTİYORUM"