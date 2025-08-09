AJet'ten pilot alımı ilanı: Ajet pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
Türkiye'nin genç havayolu markalarından AJet, büyüyen uçuş ağını desteklemek amacıyla sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot alımı yapacağını duyurdu. Havacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunan alım sürecinde, teknik yeterliliklerin yanı sıra sağlık ve genel başvuru koşulları da merak konusu oldu. Peki, Ajet pilot alımı başvurusu 2025 ne zaman, şartları neler? İşte güncel bilgiler...
Uçuş kapasitesini artırmayı hedefleyen AJet, sorumlu kaptan pilot ve deneyimli ikinci pilot kadroları için yeni alım ilanı yayımladı. Şirket, filosuna katılacak pilotlarda teknik donanımın yanı sıra sağlık kriterlerine uygunluk şartını da arıyor. Başvuru süreci ve koşullara dair detaylar ise adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, AJet kaptan pilot ve ikinci pilot alımı başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
AJET'TEN PİLOT ALIMI DUYURUSU
Ajet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kariyer Yolculuğunuzda AJet ile Yükselin! AJet olarak, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmelliyete önem veren Sorumlu Kaptan Pilot ve uçuş tecrübesine sahip 2'nci Pilot adaylarını ekibimize katmak istiyoruz. Siz de bu güçlü kadronun bir parçası olmak için başvurunuzu hemen yapın" denildi.
AJET PİLOT ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Ajet pilot alımı başvuru detayları adayların gündeminde yer alıyor. AJet, uçuş ağına yeni pilotlar katmak için sorumlu kaptan pilot ve ikinci pilot alımı yapacağını duyurdu. Şirket, B-737 & A-320 uçak tiplerinde deneyimli adaylar arıyor. Kaptan pilot alımında en az 4000 saat uçuş tecrübesi istenirken, ikinci pilotlar için ise güncel uçuş lisansı ve belirli bir deneyim şartı aranıyor. Adayların havayolu şirketinin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.