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Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı
DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü'ne yaklaşık bir ay önce gelen ihbarla Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bitkin vaziyette bulunan nesli tehlike altında olduğu bilinen ve Avrupa'nın en büyük türü olarak kabul edilen ak kuyruklu kartalın tedavisi tamamlandı.

DHA'nın haberine göre Antalya Şube Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi personellerinin katılımıyla ak kuyruklu kartal, kanat açıklığı, pençe boyu, bacak uzunluğu vb. ölçümleri yapılıp kayıt altına alındıktan sonra halkalanıp Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nden doğal yaşam alanına salındı.

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