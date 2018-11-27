AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki; AK Parti Ankara belediye başkan adayı olarak ilan edilen Mehmet Özhaseki kimdir? İşte, AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile ilgili detaylar....

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mehmet Özhaseki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Özel sektörde tekstil imalatı ve ticareti üzerine faaliyet gösterdi. Birçok vakıfta başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 7 yıl boyunca Tarihi Kentler Birliğinin Başkanlığını yaptı.

25 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptı. 65. Hükûmette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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