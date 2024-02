AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Habertürk'te soruları yanıtladı

31 Mart mahalli idareler seçimine 53 gün kala adayların söylemleri de netleşmeye başladı. 6 Şubat depremlerinden büyük hasarla çıkan Hatay'ın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Habertürk'ten Ceylan Sever'in sorularını yanıtladı.

Öntürk'ün sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"BU DEPREMİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Bu topraklarda doğdum. Atalarım bin yıldır bu topraklarda. Mezarlarımız, kültürümüz bu topraklarda. Bu toprakların sokaklarında oynadık, büyüdük. Bugün bir afet yaşanmış iken, böyle bir ortamda sayın Cumhurbaşkanımız Hatayımıza hizmet için bizleri görevlendirdi, şükranlarımı sunuyorum. Hizmet etmek için buradayız, var gücümüzle çalışacağız. Bu depremi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehrimizin en önemli hasar alan, kayıp verdiğimiz ilçemiz Antakya, ikincisi Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderun ve Arsuz ilçemiz. Antakyamız yerle bir oldu. Antakya ve Defne içiçe. Bizim öncelikli hedefimiz depremin ilk gününü hatırlıyorum, su bulmak büyük lükstü. 'Bunlar nasıl çadır yetiştirecek' diye merak edenler vardı. Yaklaşık 69 konteyner kentimiz var, 75'e tamamlayacağız. Şehir dışına giden kardeşlerimiz var. Antakya'dan diğer ilçelere giden kardeşlerimiz, dostlarımız var. Hatay'ın kırsal bölgesi de var.

"HÜKÜMETİMİZ CİDDİ DESTEK VERİYOR"

Hatay'ın her bir bireyi şehrini o kadar çok seviyor ki, seçmen kaydını götürmedi. Şu an en son Mayıs seçimine göre toplam nüfus hareketliliğimiz, il dışına giden, ikametgah taşıyan 19 bin civarında. Hataylı Hatay'ı seviyor. 1 Nisan itibariyle inşallah belediye olarak şehrimizin altyapısı, su sistemi, kanalizasyon, doğalgaz sisteminin hepsini, şu anda hükümetimiz ciddi destek veriyor, inşallah tekrar yaşanabilir, tüm hemşehrilerimizi mahallesinde komşularıyla, çocukların oynadığını gösterecek yapıya kavuşturmak. Birinci hedefimiz bu.

"HAVALİMANIMIZIN İHALESİ YAPILDI"

Hatayımızın depremden kısa bir süre sonra il başkanı olarak atandım. Valimiz, vekillerimiz, diğer siyasi partilerin il başkanlarıyla sürekli bakanlarımızı ziyarette bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızdan taleplerimiz vardı. Havalimanımız çok ciddi yara aldı. 1000 metrelik kısmı tahribat gördü. Şu an ihalesi yapıldı. 2 tane yeni pist yapılacak. Hatay'a ulaşım Belen geçidinden sağlanabiliyor. Depremde hakikaten yardımların gelmesi, yaralılarımızın sevkiyatı, giriş çıkışlar 9-10 saati buldu. Belen'den Antakyamıza otoyolun devamını talep etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi ihalesi yapıldı, şu an başlamak üzere.

"YOLLARIMIZ YENİDEN YAPILACAK"

Hassa'dan İskenderun bölgesine dağı delerek tünel projesi merkezi hükümetimiz tarafından yapılacak iş. Bizim belediye olarak şehrin tamamının yol sorunu var. Altyapısını bitirdiğimiz yerin üst yapısını hızlı bir şekilde yapacağız hemen. Ulaşımla ilgili diğer ilçelerimiz var. Toprakkale-Dörtyol arası var. Altınözü yolunun kalan kısmının yapılması var. Kale ile Arsuz yolumuzun devamı var. Bayağı yollarımız var yapılacak.

"ULAŞILABİLİR VE YAŞANABİLİR BİR HATAY"

Kırsaldaki nüfusumuz yüzde 50 civarında. 2014 büyükşehir öncesi köy veya belde dediğimiz bugün mahalle olan yaklaşık yüzde 50 gibi nüfusumuz var. Maalesef 10 yılda bu yerleşim alanlarımızın su, yol ve altyapı problemleri bitirilememiş. Şu an 365 böyle mahallemiz var. Geçmişte köy ama bugün köy olan yerler. Yol, su ve altyapı sorunu var. Biz Hatayımızı 5 bölgeye bölerek Mayıs ayı gibi aynı anda altyapı, yol, ara bağlantılarını hızlı bir şekilde yapıp çıkacağız. Ulaşabilir ve yaşanabilir yapacağız. Hem kırsalımızı başlatacağız, şehirde de biten yerlerimizi başlatacağız. Biten konutlarımızın şehre olan bağlantılarını hızla bitireceğiz. Biten yeri teslim edeceğiz, aynı anda Hatay'ın beş köşesinde Samandağı, Altınözü, Hassa, Erzin'de çalışarak şehirciliği hızlı bir şekilde yayacağız. Şu an zemin etüdü yapılan her yerimizin altyapısıyla ilgili belediyeye ait kısmı belediyede, hükümete ait kısmı aynı anda yapılıp bitecek. O şekilde çalışıyoruz.

"SU VE YOL PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Kırsalla ilgili birinci yapacağımız iş altyapıyı hemen bitirmek, su ve yol problemini çözmek. Bunlardan sonra 1000 nüfus ve üzeri olan köylerde köy meydanı yapacağız. Emeklilerimizin oturacağı alanlar. Kadınlarımızın el işi sanatı yapacağı alanlar. Gençlerimizin oyun alanlarını planladık. Hızlı bir şekilde başlatacağız. Yolunu, suyunu, altyapısını bitirir bitirmez başlayacağız. Oyun sahaları, spor sahaları yapacağız. Dağ köylerimiz var orman içinde. Buralarda mesire alanları var. Deniz kısmında olan yerler var. Onları ayrı planlıyoruz.

"TAMAMI TARİHE UYGUN ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Antakyamızın, sahil şeridimizin, dağımızın turizm geliri ayrı. Hatay özel bir il. Antakyamız açık bir müze gibi olacak. Kurtuluş Caddesi dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi. İhaleleri yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapıldı. Vakıflara ait 71 adet binamız var. Han, ibadethane, vakıf malları, tarih binaları var. Bunun 56 tanesi inşaatına başlandı. Taşlar tek tek tasnif edildi, numaralandırıldı. Onların yeniden inşaatına başlandı. 15 binamızın da ihalesi yapıldı. 71 binamızın tamamı tarihine uygun şekilde yapılıyor. Meclis binamız, Kurşunlu hanı, kilise, cami var. Onun haricinde belediye olarak inşallah şunu yapacağız; Hatay'ı birlik halinde yöneteceğiz. Bir platform kuracağız. Sayın Valimiz başında olacak.

"ANTAKYA AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GELECEK"

Şehrimizin değerleri var her fikirden her görüşten. Bunlar sistemin içine alınacak. Platform sayesinde tarihi binaları restore edemeyen vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Antakya'yı açık hava müzesi haline getireceğiz. Devletimizin yapmadığı kısmı da millet ve belediye elele vererek, bir platform üstünden yapacağız. Örneğin ben annemin adına, babamın adına bir tanesini restore edip vatandaşa vereceğiz.

"YÜZDE 56 BİZİM, 42 KARŞI TARAFIN OLACAK"

Ben 2002'den beri seçimlerin içerisindeyim. İlçe başkanı ve aday oldum. Her seçimin kendi atmosferi vardır. Biz en son 3 bin oyla kaybetmiştik. 2024 seçiminin havası farklı. 28 Mayıs'taki seçimde Cumhur İttifakı olarak birinci çıktık. Akdeniz ve sahil bandında tek rengini sarıya çeviren il Hatay oldu. Bu seçim Cumhur İttifakı'yla karşı arasındaki fark tam tersi olacak. 56 bizim olacak, 42 oranın olacak. Ben halkın içerisindeyim. Halktaki beklentiyi görüyorum, vatandaşımızın bakışını, işe sahiplenişini görüyorum. Tam tersi netice olacak. 31 Mart akşamı bunu göreceğiz inşallah.

"TOPLAM 250 BİN KONUTA ULAŞACAĞIZ"

Siyaset hayatım boyunca beyanname vermişimdir. İlk milletvekilliğimde şunları şunları şu tarihte yapacağız dedim. Elhamdülillah yaptık. Tekrar söylüyorum, 110 bin 898 hak sahipliği var Hatay'da, iş yeri ve konut olarak. 45 bin 500 küsurunu ihale ettik, 45 bin küsuru bitmek üzere. 65 bin küsuru da rezerv alanda yaptıklarımız ihale edildi. Bunların bitişi inşallah önümüzdeki sene bugün, bu mahalleler, Asi Nehri'nin etrafı dahil gezeceğimiz, yürüyeceğimiz alanlar olacak. Toplam konut ihtiyacımız 265 bin civarında. İlk yıl kırsaldaki yerleşim alanlarımızın tamamını altyapı, su problemini yapacağız. Merkezde de 3. yıl sonunda toplam 250 bin konuta ulaşacağız. Yeni bir Hatay, yeni bir turizm alanı yeni bir tarih alanı. Hepsini göreceksiniz. 3 yıl diliyorum. Bu işleri 3 senede bitireceğiz. 9 ayda ne yaptığımızı biliyoruz. Hangi noktada olduğumuzu ve nereye gittiğimizi biliyoruz.

"TARİHİ, KÜLTÜRÜ, MEDENİYETİ KORUYARAK YAPACAĞIZ"

İskenderun sahilinde belediyenin yapması işlere hükümetimiz el attı. Şu an pompajlar yenilendi. İnşallah belediye olarak oranın altyapısını yeniden yapacağız. 3 sene sonra yeni bir Hatay'ı hep beraber göreceğiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini koruyarak yapacağız.