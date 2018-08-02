SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
AK Parti Kadın Kolları
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > AK Parti Kadın Kolları değişimi bekliyor

AK Parti Kadın Kolları'nda yüzde 50 değişim bekleniyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, hafta sonu gerçekleşecek olan 5. olağan kongrede yönetimin yüzde 50 değişmesini beklediğini açıkladı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Tecrübe ile deneyimi bir araya toplayıp çok geniş katılımlı Türkiye'yi yansıtabilecek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yüzde vermek zor olur ama bizde yüzde 50 gibi bir değişim olacak" dedi

02.08.2018 - 11:48 | Güncelleme: AA

 

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonunda 5. Olağan Kongresi'ni yapacak. Kongreye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye 81 il ve ilçelerdeki partililerin yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilcinin katılacağını söyledi.

Çam, kadın kolları teşkilatından yetişen 45 kadın milletvekilinin TBMM'de bulunduğunu belirterek, "Yoğun bir şekilde seçim çalışmaları yaparken diğer taraftan adeta siyaset yapan kadınları üretme merkezi haline geldi genel merkezimiz. Partimizin oylarını artırmak için kadınlarımızın daha fazla halkın içerisinde yer alması, mahalle, il ve ilçe teşkilatlarımızın halktan kopuk olmayan onların dertleri ile dertlenen ve onlarla dertlenen bir mekanizma kurduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınları siyasetin öznesidir" ifadesiyle kadınların güç kazandığını vurgulayan Çam, kadınlara verilen önemin 24 Haziran'da ortaya çıktığına dikkati çekti. Çam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"125 kadın milletvekili adayımızın listelere girmiş olması ve bunlardan 53'ünün parlamentoda yer alması kadın kollarımız için ayrı bir güç oldu. Bundan sonraki süreçte eminim ki yerelde kadınların sesini duyacağız, kadın elinin değdiği her yere aslında başarı ve düzen geliyor. Kadınca siyaset yapmayı, erkekleşmeden dik duruşu olan ama kadın hassasiyetini getiren bir siyaset etme tarzımız da var. Bundan sonraki süreçte inşallah biz karar alma mekanizmalarında daha fazla kadını göreceğiz.

Adeta görünmeyen bir cam tavanları Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde yıkmış olduk. Kongremizin konsepti bunun üzerinde yapılandı ancak ben ipucu veremeyeceğim ama farklı bir sahne görecek izleyiciler ve katılımcılar. Tüm Türkiye'deki kadınları bu kongremize de bekliyoruz. Ben hepsini davet ediyorum güzel bir kongre olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ayrıca renklenmiş ve oradan kadınlara yönelik mesajları da duymuş olacağız."

Çam, göreve geldikleri günden bu yana çok önemli görevler üstlendiklerinin ve politika üretmek için alt yapı çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerek, "Kadın siyasetçi üretimi konusunda önümüzde yerel seçimler var, bunun için de ciddi bir gayret gösteriyoruz. İnsan havuzu, kadın havuzunu oluşturmak için illere giden koordinatörlerimizin yapmış olduğu mülakatlarda 'kimden iyi bir belediye meclisi olabilir' diye çalışıyoruz. Diğer taraftan da kadın muhtarların sayısını artırmak için ciddi bir gayretimiz var." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları yönetimindeki değişim süreci hakkında da bilgi veren Çam, şunları kaydetti:

"Genel Merkezin Türkiye'nin mozaiğinin yansıtılması gereken bir yönetim kadrosuna sahip olması gerekiyor. İllerimizin tamamından tabii ki 81 ilimizde var, 81 ilin temsilini ve bölgenin temsilini sağlayabilecek şekilde yönetim kadromuzu kuruyoruz. Belki siyasette bugüne kadar hiç yer almamış arkadaşlar da olacak. Katma değer üretebilecek ülkemize sevdalı, ülke kadınları için bir şeyler yapmak isteyen pek çok arkadaşımızla mülakatlarımızı yaptık. Seçim yapmak çok zor kalifiye ve kendini çok iyi yetiştirmiş kadınlarımızın müracaatlarını aldık. Bir taraftan teşkilatlarımızda yetişmiş tecrübeli arkadaşlarımıza yer verirken diğer taraftan kendi dallarında ve mesleklerinde ilerlemiş genel merkeze katkı sunabilecek arkadaşlarımız olacak. Tecrübe ile deneyimi bir araya toplayıp çok geniş katılımlı Türkiye'yi yansıtabilecek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yüzde vermek zor olur ama bizde yüzde 50 gibi bir değişim olacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X