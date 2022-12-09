Özhaseki: Yılda 1 milyondan fazla insana iş bulan ülke olduk 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen, `2022 Kayseri Sanayi Gecesi´ ödül törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve sanayiciler katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "2 sene kadar önce dünyadaki milyonlarca mikrobu topladığınızda 1 gram bile etmeyen bir nesne ortaya çıktı. Bir taraftan pandemi, bir taraftan savaşlar bizim düşündüğümüz hadiselerin ötesinde birçok maliyetleri tüm dünya ülkelerine taşıdı. Enerji fiyatlarını, temel gıda fiyatlarını etkiledi. Arz ve temel gıda meselesinde bütün zincirleri bozdu. Enflasyonist bir ortamı hepimizin önüne koydu. Bunca zorluğa, sıkıntıya rağmen Allah'a şükür Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl G20 ülkeleri arasında birinci oldu. Yüzde 11 oranında büyüdü. Son 20 yılda ortalama 5.5-6 civarında bir büyümeyi de yakalamış oldu. İhracatımız 2000'li yılların başında 30 milyar dolar seviyesindeyken, bugün 250 milyar dolarlara ulaştı. İstihdam 31 milyon gibi bir sayıya ulaştı. Bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse yılda 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan bir ülke haline geldik" diye konuştu.

''İHA'LARIMIZI, 'SİHA'LARIMIZI YAPIYORUZ'

Savunma sanayindeki performansa da değinen Özhaseki, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir bütçeye hitap ediyoruz. 'İHA'larımızı, 'SİHA'larımızı yapıyoruz. Tankımızı, helikopterimizi yapıyoruz. Savunma sanayinde büyük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir süre içinde bulduğumuz doğal gazı da evlerimizde kullanmaya başlayacağız. 100 yıllık Cumhuriyet hayatımızda, enerji, sağlık ve ulaştırma da 80 yıl boyunca ne yapılmışsa birkaç mislinin yapıldığı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye her alanda gelişmeye, büyümeye ve etrafındaki dostlara güven verdiği gibi düşmanlarına da korku salmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Kayseri milattan önce de ticaret şehriydi. Kendi insanımızın emeğiyle, Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldik. Yetmedi turizm şehri olduk. Eğitim merkezleri ve üniversiteler şehri haline geldik. Tüm bunları girişimciler ve Kayserili hayırseverlerimizin emeğiyle başardık. Türkiye'de bu anlamda 81 ile baktığımız zaman biz tekiz. Biz devletten bir şey istemedik, almadık, tamamen kendi imkanlarımızla bu noktaya geldik. Tüm bu başarılarla bizleri gururlandıran Kayserili sanayicilerimizle iftihar ediyorum. Kayseri, 3 organize sanayi bölgesi, bir serbest bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesiyle hepimizin iftihar ettiği bir konuma gelmiş durumda. Tamamına yakını sanayi üretiminden oluşan, katma değeri yüksek bir ihracat hacmine de sahibiz" dedi. (