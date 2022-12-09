Özhaseki: Yılda 1 milyondan fazla insana iş bulan ülke olduk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

AK Parti'li Özhaseki: Yılda 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan ülke haline geldik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse yılda 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan bir ülke haline geldik" dedi

AK Parti'li Özhaseki: Yılda 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan ülke haline geldik
Özhaseki: Yılda 1 milyondan fazla insana iş bulan ülke olduk
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen, `2022 Kayseri Sanayi Gecesi´ ödül törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve sanayiciler katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "2 sene kadar önce dünyadaki milyonlarca mikrobu topladığınızda 1 gram bile etmeyen bir nesne ortaya çıktı. Bir taraftan pandemi, bir taraftan savaşlar bizim düşündüğümüz hadiselerin ötesinde birçok maliyetleri tüm dünya ülkelerine taşıdı. Enerji fiyatlarını, temel gıda fiyatlarını etkiledi. Arz ve temel gıda meselesinde bütün zincirleri bozdu. Enflasyonist bir ortamı hepimizin önüne koydu. Bunca zorluğa, sıkıntıya rağmen Allah'a şükür Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl G20 ülkeleri arasında birinci oldu. Yüzde 11 oranında büyüdü. Son 20 yılda ortalama 5.5-6 civarında bir büyümeyi de yakalamış oldu. İhracatımız 2000'li yılların başında 30 milyar dolar seviyesindeyken, bugün 250 milyar dolarlara ulaştı. İstihdam 31 milyon gibi bir sayıya ulaştı. Bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse yılda 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan bir ülke haline geldik" diye konuştu.

''İHA'LARIMIZI, 'SİHA'LARIMIZI YAPIYORUZ'

Savunma sanayindeki performansa da değinen Özhaseki, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir bütçeye hitap ediyoruz. 'İHA'larımızı, 'SİHA'larımızı yapıyoruz. Tankımızı, helikopterimizi yapıyoruz. Savunma sanayinde büyük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir süre içinde bulduğumuz doğal gazı da evlerimizde kullanmaya başlayacağız. 100 yıllık Cumhuriyet hayatımızda, enerji, sağlık ve ulaştırma da 80 yıl boyunca ne yapılmışsa birkaç mislinin yapıldığı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye her alanda gelişmeye, büyümeye ve etrafındaki dostlara güven verdiği gibi düşmanlarına da korku salmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Kayseri milattan önce de ticaret şehriydi. Kendi insanımızın emeğiyle, Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldik. Yetmedi turizm şehri olduk. Eğitim merkezleri ve üniversiteler şehri haline geldik. Tüm bunları girişimciler ve Kayserili hayırseverlerimizin emeğiyle başardık. Türkiye'de bu anlamda 81 ile baktığımız zaman biz tekiz. Biz devletten bir şey istemedik, almadık, tamamen kendi imkanlarımızla bu noktaya geldik. Tüm bu başarılarla bizleri gururlandıran Kayserili sanayicilerimizle iftihar ediyorum. Kayseri, 3 organize sanayi bölgesi, bir serbest bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesiyle hepimizin iftihar ettiği bir konuma gelmiş durumda. Tamamına yakını sanayi üretiminden oluşan, katma değeri yüksek bir ihracat hacmine de sahibiz" dedi. (

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı kundaklandı
GÜNDEM İYİ Parti İl Başkan Yardımcısının otomobili ...
Manisa'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
GÜNDEM Manisa'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
GÜNDEM Elazığ'da kaza
Mersin'de asansör boşluğunda cansız beden bulundu
GÜNDEM Asansör boşluğunda bulundu
Bakan Akar: 1 Ocak'tan bu yana 250 bin kişinin hudutlarımızdan geçişi engellendi - Son dakika haberleri
GÜNDEM "1 Ocak'tan bu yana 250 bin kişinin hudutlardan ...
Yarıyıl tatili ne zaman? 2022-2023 MEB ile 15 tatil sömestir ne zaman başlıyor, karneler hangi tarihte verilecek?
GÜNDEM Yarıyıl tatili ne zaman?
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haberleri | AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı yaralayan Serhat K tutuklandı - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Öztürk Yılmaz'ı yaralayan zanlı tutuklandı
Bakan Derya Yanık: Hepimizin el birliğiyle meseleye sahip çıkması gerekiyor
GÜNDEM Bakan Yanık'tan H.G.K açıklaması
İzmir'de tüyler ürperten olay! 7 gündür kayıptı; su deposunda, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
GÜNDEM 7 gündür aranıyordu! Tüyler ürperten olay

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.