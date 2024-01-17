AK Parti'nin Uşak adayı Mehmet Çakın oldu AK Parti'nin Uşak Belediye Başkan adayı, başkanlık görevine devam eden Mehmet Çakın oldu

31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti’nin Uşak Belediye Başkan adayı belli oldu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Uşak'ımız için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam inşallah. Allah mahcup etmesin." İfadelerini kullandı. Yapılan paylaşıma göre 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti’nin Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.