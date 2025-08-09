Habertürk
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Memnuniyet verici

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Memnuniyet verici

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi

        Giriş: 09.08.2025 - 19:23 Güncelleme: 09.08.2025 - 19:23
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Memnuniyet verici
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından açıklamada bulundu:

        Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir.

