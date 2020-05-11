Sosyal medya hesabı Twitter'den bir dizi mesaj yayınlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Hükümet seçimle ya da başka yollarla gidecek” diyerek darbeci sözler sarfedenler şimdi çıkmış “Hükümet darbe gündemini konuşarak memleket meselelerinin konuşulmasını engelliyor” diyorlar. Bu gündemi biz açmadık. Siz darbeci sözler sarfettiniz biz de size cevap verdik.

"DARBECİLİK SİZİN GÜNDEMİNİZDE"

Darbeci sözleri her zaman olduğu gibi siz dillendirdiniz. Biz size “demokratik namus”u hatırlatınca, “ülkede niye darbe konuşuluyor” diyorsunuz. Türkiye’nin bir darbe gündemi yok. Darbecilik sadece sizin gündeminizde.

Darbeci sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atıyorsunuz. Ondan sonra “Savunma Bakanı’nı görevden alın” diyerek kendi ülkenizin ordusunu kendi anti-demokratik gündeminiz için hedef alıyorsunuz.

"İFLAH OLMAZ DARBECİLİK GÜNDEMİNİZ VAR"

TSK, demokrasimize saldıran terörle mücadele ederken, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’de milli menfaatlerimizi korumak için yoğun bir mücadelenin içindeyken, sizin darbeci iftira kampanyanız sadece rakibimiz olan devletlere göz kırpıyor.

Ondan sonra çıkıp “darbeye niye tedbir alınmıyor” diyorsunuz. Memleketin darbe gündemi yok. Sizin “seçilmiş hükümet”e karşı iflah olmaz darbecilik gündeminiz var. Sizi iflah olmaz hastalığınızla başbaşa bırakıp milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz.