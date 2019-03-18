AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Bursa il başkan adayı kim? Alinur Aktaş kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Bursa il başkan adayı Alinur Aktaş kimdir? İşte Alinur Aktaş'ın hayatı...

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 BURSA / İnegöl doğumlu olan AKTAS, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa/Uludağ Üniversitesi iktisadi idari Bilimler Fakültesinden mezun olmustur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müsavirdir. Aktif ticareti hayatına da inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir. 2002 yılında Ak parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatına başlamış ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir. 2 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Baskanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilen Aktas, evli ve 2 çocuk babasıdır.