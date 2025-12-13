Habertürk
        AK Partili Çelik'ten 'Leyla Şahin Usta' tepkisi: Tüm kadın milletvekillerine saygısızlık | Son dakika haberleri

        AK Partili Çelik'ten 'Leyla Şahin Usta' tepkisi: Tüm kadın milletvekillerine saygısızlık

        AK Partili Ömer Çelik, bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili Leyla Şahin Usta ile CHP'li milletvekilleri arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 13.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:50
        Çelik'ten 'Leyla Şahin Usta' tepkisi
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP milletvekilleri arasındaki tartışmaya ilişkin, "Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır" dedi.

        AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir" dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Meclis'te dün, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülmüştü.

        Leyla Şahin Usta'nın konuşması sırasında CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in laf atması nedeniyle yaşanan tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara vermişti.

        Aranın ardından söz alan Usta, "Konuşmamı tamamlamak üzereyken maalesef CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, çok çirkin bir ifade kullandı. Bu, tüm kadın milletvekillerine yapılan bir hakarettir. Aynı ifadelerle kendisine iade ediyorum." diye konuşmuştu.

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ösen ile görüştüğünü ve kendisinin sözü edilen ifadeyi kullanmadığını söylediğini aktarmıştı.

