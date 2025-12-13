AK Partili Çelik'ten 'Leyla Şahin Usta' tepkisi: Tüm kadın milletvekillerine saygısızlık

Meclis'te dün, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri görüşülmüştü.
Leyla Şahin Usta'nın konuşması sırasında CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in laf atması nedeniyle yaşanan tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara vermişti.
Aranın ardından söz alan Usta, "Konuşmamı tamamlamak üzereyken maalesef CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, çok çirkin bir ifade kullandı. Bu, tüm kadın milletvekillerine yapılan bir hakarettir. Aynı ifadelerle kendisine iade ediyorum." diye konuşmuştu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ösen ile görüştüğünü ve kendisinin sözü edilen ifadeyi kullanmadığını söylediğini aktarmıştı.