AK Partili Kılıç için ilk tören Meclis'te 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup başkanvekilleri Cahit Özkan, Mustafa Elitaş, Mahir Ünal ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, bazı eski bakanlar, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada, "Bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybetmenin ızdırabı, üzüntüsü içindeyiz. Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimiz için hayatın bir gerçeği. Cenabıhak ölümü de hayatı da yaratmıştır. Kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni öncesinde katılımcılara, Kılıç'ın fotoğrafının yer aldığı yaka kartı dağıtıldı.

Tören programının sunulmasının ardından başlayan cenaze töreninde, Kılıç'ın biyografisi okundu. Saygı duruşunda bulunuldu, Kılıç için dua edildi, Kılıç'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılıç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Merkez Abdülhamit Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Onikişubat Cüceli Köyü'nde defnedilecek.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden ve TBMM'de iki dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekilliği yapan 64 yaşındaki İmran Kılıç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Mütevazı tavırlarıyla kentin sevilen isimlerinden birisi haline gelen Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

İlkokulu, doğduğu Cüceli köyünde okuyan Kılıç, orta ve lise eğitimini ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde aldı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olan Kılıç, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.

Üniversite sonrası yedek subay olarak askerlik görevini yapan Kılıç, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde il müftülüğü ve ilçe müftülüğü yapan Kılıç, yurt dışındaki görevlendirmelerde de çalışmalarını sürdürdü.

İl Müftüsü olarak görev yaparken 2015 yılında istifa ederek genel seçimlerde AK Parti saflarından Kahramanmaraş milletvekili seçilen Kılıç, çeşitli gazete, dergi ve sitelerde köşe yazısı kaleme almaya devam etti.

Görev yaptığı her alanda güler yüzü ve mütevazılığını koruyan Kılıç, sevenlerinin "İmran Hocası" olmaya hayatının her alanında devam etti.

Meclis Genel Kurulu'nda kısa süreli konuşmaları ve okuduğu şiirlerle gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmran Kılıç, TBMM bünyesinde de sevilen isimlerden birisi haline geldi.

Kahramanmaraş'ta olduğu sürece yürütülen hemen her projeyle yakından ilgilenen, yerinde incelemelerde bulunan Kılıç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarında görevler aldı.

İyi düzeyde Arapça bilen, evli ve 3 çocuk babası İmran Kılıç, TBMM ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

"ARKASINDA ÇOK GÜZEL BİR ÖMÜR BIRAKTI"

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, merhum Kılıç'ın çalışkanlığı, azmi ve davasına olan sadakatiyle her kesim için örnek bir kişilik olduğunu söyledi.

Görgel, Kılıç'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O, hepimiz için İmran hocaydı. Dünden itibaren aldığımız telefonlar ve mesajlar bir kez daha bize İmran hocamızın arkasında çok güzel bir ömür bıraktığını göstermiştir. Hem memleketimize hem de ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Biz her zaman ondan razı olduk, rabbim de razı olsun. Tüm Kahramanmaraşlıların, parti teşkilatlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Cenaze nedeniyle derin bir hüzün yaşadıklarını dile getiren Görgel, partili-partisiz Kahramanmaraş genelinde de bu hüznün yaşandığını sözlerine ekledi.