Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Partili Kadem Mete kaza geçirdi

        AK Partili Kadem Mete kaza geçirdi

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu araç, trafik kazasına karıştı. Mete, kazayı yara almadan atlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 22:35 Güncelleme: 17.08.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Kadem Mete kaza geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; kaza, Seydikemer-Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı