AA

AK Parti Genel Başkanvekil Numan Kurtulmuş, beraberinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Karatay ilçesinde bulunan taziye evinde Dedeoğulları ailesinin yakınlarına baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

Silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır dileyen Kurtulmuş, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Göstermiş olduğu büyük sabır ve metanet dolayısıyla aile hakikaten her türlü şükrana, her türlü övgüye layık bir tavır içerisindedir. Bir Müslüman insana yakışır tavır içerisinde, sükunetle bu olayı karşılıyorlar. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acıdır. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız ve inşallah suçlu ya da suçlular kimlerse, en ufak bir detayı kaçırmadan, en ufak bir detay unutulmadan ilk andan itibaren hem Cumhuriyet Savcılığımız hem Emniyet teşkilatımız bu işin üzerinde yoğunlukla çalışıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde fail ya da varsa arkasında başka birileri, bunların hepsi yakalanacaktır diye ümit ediyoruz."

Olayın aydınlatılması için titiz çalışma yürütüldüğünün altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim; böyle bir büyük acıdan hiç kimse siyaset çıkarmaya kalkmasın. Bu meselenin arkasında Kürt-Türk meselesi ya da etnik çatışmalar yoktur. Maalesef çok vahşice yapılmış, önceden tasarlanıp tasarlanmadığını bilmiyoruz ama sonuçta vahşice yapılmış, insanlık dışı bir katliamla karşı karşıyayız. Bunu yapan insan dahi olamaz. Bizim ülkemizde asırlardır biz farklı etnik yapılardan insanlar, kardeşçe, akraba olarak, eş olarak, komşu olarak birlikte yaşıyoruz. Hatta o kadar ki bu aile, bildiğiniz gibi Dedeoğulları ailesi Kars kökenlidir. Buraya Kars'tan gelmişler. 7 tane canlarını burada kaybetmişler. Konya'yı o kadar çok benimsemişler ki evlatlarını burada defnettiler. Yani artık buralı olmuşlar. Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır."

"KIYAMETE KADAR TÜRKLER-KÜRTLER OMUZ OMUZA YAŞAYACAĞIZ"

Kurtulmuş, kötü niyetlerle ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Buradan asla kimse bir çatışma, bir gerilim, bir provokasyon çıkarmaya kalkmasın. Bugün cenaze töreni boyunca da bütün cenazeye katılanlar büyük bir sağduyuyla, edeple, saygıyla, Müslümanlık geleneklerine uygun bir şekilde cenazeyi ilk andan itibaren getirdiler ve defin sonuna kadar da böyle oldu. Bazı karanlık çevreler, her işten siyaset üretmeye kalkan çevreler, bu işin içerisinden birtakım gerilimler, birtakım etnik çatışmalar falan çıkarmaya çalışır. Bu sağduyuyu sonuna kadar koruyacağız.

Bu memleketteki hiçbir vatandaşımızın bir diğerinden zerre miskal ne üstünlüğü ne de aşağı olması söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi, hayat tarzı ne olursa olsun herkes eşit ve özgür yurttaştır. Milletimiz, sonuna kadar bu duygulara sahip çıkıyor. Kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkıyor. Hiç kimse kardeşliğimizi, birliğimizi bozmadı, bozamayacak ve inşallah kıyamete kadar bu ülkenin gerçek sahipleri olarak, Türkler-Kürtler hep beraber bu ülkede omuz omuza yaşayacağız."

Aileye metanetleri dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Konya'nın da Türkiye'nin de huzurunu hiç kimsenin bozamayacağını vurguladı.