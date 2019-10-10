Ak Sigorta'dan Pati kardeşliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSigorta

Ak Sigorta'dan Pati kardeşliği

Aksigorta, Encander ile işbirliği yaptı. Bu işbirliği ile Pati Sigortası satın alan Aksigortalıların minik dostları, dernekteki felçli, yaşlı ya da engelli bir hayvanlar ile Pati Kardeşi oluyor. Üstelik Aksigorta, müşterileri adına Encander’e bağışta bulunuyor.

Ak Sigorta

 

 

 

Aksigorta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Encander (Engelli Canları Yaşatma ve Koruma Derneği) ile işbirliği yaptı. Sigorta sektöründe evcil hayvanları sigortalayan tek şirket olan Aksigorta bu işbirliği ile Pati Sigortası’na sahip olan ya da 1 yıl boyunca hayvan dostlarına Sigorta yaptıracak olan müşterileri için Encander’e bağışta bulunacak.

 

PATİ KARDEŞİ

Yaşamsal ihtiyaçlarını giderme konusunda insan bakımına muhtaç hayvanlara sahip çıkan Encander ile gerçekleştirilen işbirliği sonucu ayrıca Aksigortalıların patili dostları, dernekteki felçli, yaşlı ya da engelli bir hayvan ile ‘Pati Kardeşi’ ilan edilecek. Aksigortalılar, hayvan dostlarının ‘Pati Kardeşi’nin bilgilerini güncel olarak alabilecek.

 

PEK ÇOK RİSKİ KAPSIYOR

Patili dostlarımızın daha sağlıklı ve güvende bir yaşam sürebilmesi için Aksigorta Pati sigortası ile trafik kazası, yüksekten düşme, başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşacak göz sorunları, yanık, elektrik çarpması, yabancı cisim yutma veya batması, böcek ısırması, ısı çarpması, boğulma tehlikesi gibi durumlarda gereken acil tedavi masrafları sigorta kapsamında bulunuyor.Değerli dostlarımız için sigorta kapsamında anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz muayene ile birlikte tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği hizmetleri yer alıyor. Aksigorta Pati Sigortası kapsamında evcil hayvanınızın, 3. kişilere ya da onların eşyalarına vereceği zararlar da 3.000 TL’ye kadar güvence altına alınıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sompo'dan Türkiye'nin ilk iklim sigortası
SİGORTATürkiye'nin ilk iklim sigortası  
Anadolu'nun kalbinden Sarı Kareler
SİGORTAAnadolu'nun kalbinden Sarı Kareler
Fonmatik Robo, testlerde fon getirisini 3 puan artırdı
SİGORTAAsansörle para kazandıran robot
Sigortacıların yeni başkanı Benli
SİGORTASigortacıların yeni başkanı Benli
Unico Sigorta artık SBK Holding'in
SİGORTAUnico Sigorta artık SBK Holding'in
Sistemi gutbetçi BES'leyecek
SİGORTAGurbetçi döviz ile BES'lenecek
5 milyar dolarlık fidye ödendi
SİGORTA5 milyar dolarlık fidye ödendi
Deprem olursa DASK yaraları saracak güçte
SİGORTASigortacılar 'katılımcı' olacak
SON DAKİKA! Türk Reasürans AŞ kuruldu, Hazine tek hissedar oldu - Haberler
SİGORTATürk Reasürans AŞ kuruldu
'Egosu küçük kalbi büyük sigorta şirketi'
SİGORTA'Egosu küçük kalbi büyük şirketiz'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X