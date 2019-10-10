Ak Sigorta'dan Pati kardeşliği

Aksigorta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Encander (Engelli Canları Yaşatma ve Koruma Derneği) ile işbirliği yaptı. Sigorta sektöründe evcil hayvanları sigortalayan tek şirket olan Aksigorta bu işbirliği ile Pati Sigortası’na sahip olan ya da 1 yıl boyunca hayvan dostlarına Sigorta yaptıracak olan müşterileri için Encander’e bağışta bulunacak.

PATİ KARDEŞİ

Yaşamsal ihtiyaçlarını giderme konusunda insan bakımına muhtaç hayvanlara sahip çıkan Encander ile gerçekleştirilen işbirliği sonucu ayrıca Aksigortalıların patili dostları, dernekteki felçli, yaşlı ya da engelli bir hayvan ile ‘Pati Kardeşi’ ilan edilecek. Aksigortalılar, hayvan dostlarının ‘Pati Kardeşi’nin bilgilerini güncel olarak alabilecek.

PEK ÇOK RİSKİ KAPSIYOR

Patili dostlarımızın daha sağlıklı ve güvende bir yaşam sürebilmesi için Aksigorta Pati sigortası ile trafik kazası, yüksekten düşme, başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşacak göz sorunları, yanık, elektrik çarpması, yabancı cisim yutma veya batması, böcek ısırması, ısı çarpması, boğulma tehlikesi gibi durumlarda gereken acil tedavi masrafları sigorta kapsamında bulunuyor.Değerli dostlarımız için sigorta kapsamında anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz muayene ile birlikte tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği hizmetleri yer alıyor. Aksigorta Pati Sigortası kapsamında evcil hayvanınızın, 3. kişilere ya da onların eşyalarına vereceği zararlar da 3.000 TL’ye kadar güvence altına alınıyor.