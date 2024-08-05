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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta indirim geliyor, tabela değişiyor! 5 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi?

        Akaryakıta indirim geliyor, tabela değişiyor! 5 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrolde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine gelen indirimin ardından, 6 Ağustos Salı gününden itibaren benzin fiyatlarında bir indirim bekleniyor. Peki, "5 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim geldi mi, motorine ve LPG'ye indirim var mı?" İşte 5 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 21:16 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:16
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        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi, akaryakıtta indirim beklentisi yarattı. Araç sahipleri için, "5 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi, motorine ve LPG'ye zam var mı?" sorularının yanıtını haberimizde derldik. İşte 5 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        2

        BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!

        Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

        3

        MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

        Motorin ve LPG grubunda indirim veya zam beklenmiyor.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,97 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,46 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45,10 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 45,73 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,21 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 46,14 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,68 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

        Kaynak: Türkiye Petrolleri (TPPD)

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