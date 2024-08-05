Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi, akaryakıtta indirim beklentisi yarattı. Araç sahipleri için, "5 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine indirim mi geldi, motorine ve LPG'ye zam var mı?" sorularının yanıtını haberimizde derldik. İşte 5 Ağustos 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...