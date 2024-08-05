Emekli maaş farkı ödeme tarihi: En düşük emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı yapılan ara düzenleme ile 12 bin 500 TL oldu. Söz konusu kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli maaş farkı ödemelerinin yatacağı tarih, SSK ve Bağ-Kurluların gündemini meşgul etmeye başladı. Yaşanan artış nedeniyle oluşan 2 bin 500 TL zam farkının hesaplara yatacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Peki, "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" İşte 2024 en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi...
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, 2 bin 500 TL zam farkının hesaplara yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. İlgili kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girdi. Yapılan ara düzenleme temmuz ayına yetişemediği için 2 bin 500 TL zam farkı ödenememişti. Peki, "En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte 2024 Ağustos emekli maaş farklarının yatacağı tarih...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 LİRA OLDU!
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girdi.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NEREYE YATACAK?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,
1. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,
2. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.
Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."