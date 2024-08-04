Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 4 Ağustos bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı hafif bir düşüşle tamamlayan gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Bugün ons fiyatı saat 07:40 itibarıyla 2 bin 442 seviyesinde alıcı buluyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu, canlı altın fiyatları nasıl? İşte, 4 Ağustos Pazar günü altın fiyatları alış-satış rakamları
Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başlamıştı. Ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün yeniden 2 bin 608 TL seviyesini zorluyor. Cumhuriyet altın fiyatı 16.692 TL, yarım altın 8.320 TL’den işlem görüyor. İşte, 4 Ağustos canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Gram altın Pazar günü 2 bin 608 liradan, çeyrek altın 4.173 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.608,16
Satış: 2.608,81
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.692,22
Satış: 17.009,44
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.442,35
Satış: 2.444,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.173,05
4.265,40
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.692,22
Satış: 17.009,44
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.320,03
Satış: 8.530,81
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.388,06
Satış: 17.831,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.402,69
Satış: 1.849,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.374,87
Satış: 2.528,08