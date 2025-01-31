Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.