Kuş bilimi açısından dünyanın önemli noktaları arasında yer alan Iğdır, Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünün tamamının meskeni oldu.

AA'nın haberine göre sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen ve birçok yabani hayvanın yaşamasına olanak sunan Iğdır, Türkiye'de nadir görülen akbaba türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kentin Tuzluca ilçesinin çorak topraklarında, aralarında soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan küçük akbaba türünün yanı sıra sakallı akbaba, kızıl akbaba ve kara akbaba olmak üzere 4 akbaba türü yaşıyor.

Her yıl bahar aylarında Afrika'dan Iğdır'a göç eden ve doğadaki leşler, kemik parçaları gibi kalıntıları tükettikleri için doğaya yararlı olan akbabalar, yaz aylarını burada geçirdikten sonra sonbaharın sonlarına doğru yeniden Afrika'ya dönüyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü (DKMP) Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, akbabaların doğa için çok faydalı türler olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayan birçok kuş türünün Iğdır'da bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Ülkemizde yaşayan 4 akbaba türünün dördü de Iğdır'da mevcut. Bunların en önemlisi ise dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük akbaba türüdür" dedi.

Akbabaların, aradıkları ortamın tüm şartlarının Iğdır'da bulunması sebebiyle bölgeyi tercih ettiğini aktaran Türkoğlu, "Akbabalar, üreme alanı olarak Tuzluca ilçesinin etrafında yeterince besin buluyor. Akbabalar, yaz aylarında ve mart ayının ortalarında Tuzluca'ya gelip burada üredikten sonra sonbaharda Afrika'ya uçarak yaşamlarını sürdürüyor" diye konuştu.

Türkoğlu, bölgedeki akbabaların vericiler sayesinde izlenerek çalışmaların yapıldığını ifade etti. Türkoğlu, şöyle devam etti:

"2013 yılında akbabalara vericiler takılarak belirli bir süre göç yolları izlendi. Genelde Afrika tarafından gelmekteler. Taktığımız vericiler sayesinde bunlarla ilgili bilgileri aldık. Iğdır'‫daki akbabalar kuş bilimi açısından büyük önem arz ediyor. Küçük akbabalar, soyu tükenmekte olan bir türümüz, bu tür dünya için gerçekten gerekli. Çünkü akbabalar doğanın gerçek çöpçüleridir, leşleri ve diğer kalıntıları bertaraf ederek doğa için yararlı hale getirmektedirler. Burada kara akbaba, kızıl akbaba, sakallı akbaba ve küçük akbaba yaşamaktadır."

Doğa fotoğrafçılarından Faruk Kaya da akbabaların kuş fotoğrafçıları tarafından ilgi gördüğünü aktararak, şunları söyledi:

"Akbabalar nadir görülebilen bir tür olduklarından kuş fotoğrafçıları bu bölgeye ilgi gösteriyor. Farklı tür ve renklerde akbabaları burada izleyebiliyor, fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Özellikle beslenme anlarına denk gelmek fotoğrafçılar için bulunmaz bir an. Kuş fotoğrafına ilgi duyan herkesi Iğdır'a bekliyoruz. Afrika'nın çorak topraklarını aratmayan bu coğrafyada akbabaları gözlemlemek ve fotoğraflamak başlı başına bir tutku."