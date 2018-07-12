Akbank'a 'en iyi banka' ödülü

Euromoney’nin “Awards for Excellence 2018 - Mükemmellik Ödülleri 2018” kapsamında “Türkiye’nin En İyi Bankası Ödülü”nü Akbank aldı. 26 yıldır 100 ülkede düzenlenen ve bankacılık sektörü tarafından yakından takip edilen Euromoney ödüllerinde Akbank, üst üste altıncı; toplamda on ikinci defa "Türkiye’nin En İyi Bankası" seçildi.

Başarılarının uluslararası yayınlarca takdir görmesinden mutluluk duyduklarını belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “İnsan kaynaklarımız, teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarımız; güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımımızla, geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz, bu yıl teknolojiye toplam 300 milyon dolar yatırımımız olacak. Bu da hem Türkiye’nin vizyonunu daima ileri taşımak için yaptığımız çalışmalarımız hem de ülkemize olan güvenimizin önemli bir yansıması. Bankamızın kuruluşunun 70. yılında, tüm Türkiye’de sektöre yön verecek dönüşüm projemiz hayata geçirdik; yıl sonuna kadar 250 şubemizin dönüşümünü tamamlayacağız." dedi.

Yurt dışından uygun koşullarla sağladıkları uzun vadeli kaynaklarla da, Türkiye ekonomisinin yüksek oranlı ve istikrarlı büyümesine olan desteklerini sürdürdüklerinin altını çizen Hakan Binbaşgil, “Her zaman en iyi koşullarda kaynak yaratıp önceliğimiz olan Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için bütün enerjimizle çalışıyoruz. Güçlü bilançomuz sayesinde yalnızca bu yılın ilk yarısında, 400 milyon doları sermaye benzeri tahvil, 1.2 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi ve 795 milyon doları seküritizasyon finansmanı olmak üzere, uluslararası piyasalardan toplam 2.4 milyar dolar tutarında kaynak sağladık. Türkiye ekonomisi için yurt dışından sağladığımız kredilere katılan bankaların sayısı bu yıl da artmaya devam etti. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu” dedi.