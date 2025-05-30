Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi kapılarını açıyor

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi, 43. yılında Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sergi, 30 Mayıs 2025 tarihinde Akbank Sanat'ın İstiklal Caddesi'ndeki binasında açılacak.

Bu yıl Ceren Erdem'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 27 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

DOSTLUK TEMASI ETRAFINDA ŞEKİLLENEN BİR SERGİ

Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, bu yıl 'dostluk' kavramını merkeze alarak, sanatçıların doğa ve insan olmayan varlıklarla kurdukları ilişkileri sorguluyor.

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Küratör Ceren Erdem, serginin konsepti ile ilgili olarak "Bu sergide dostluğu yalnızca duygusal bir bağ değil, yaşamsal bir örgütlenme biçimi olarak ele alıyoruz. Başvuran ve seçilen işlerde doğayla ve insan olmayan varlıklarla bağ kurma arzusu açıkça görülüyor. Sergi, dostluğu politik ve ekolojik bir eylem alanı olarak düşünmeye; dayanışma, paylaşım ve ortak varoluşun yeni yollarını birlikte keşfetmeye davet ediyor" dedi.