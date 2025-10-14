Habertürk
        Akça cılıbıt sahilde beslenirken görüntülendi

        Hatay'ın Samandağ sahilinde kumsalda yiyecek ararken hızlı adımlarla hareket eden akça cılıbıt, güzel görüntüler oluşturdu

        Giriş: 14.10.2025 - 08:32 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:22
        İlçedeki doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı'nda, bu yıl 315 farklı kuş türü kaydedildi.

        Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen alanın yakınlarındaki sahilde, nesli tehdit altındaki türler arasında yer alan akça cılıbıt görüntülendi.

        Göç yolundayken sulak alanda mola veren ve kumsalda yiyecek ararken hızlı adımlarla hareket eden akça cılıbıt, güzel görüntüler oluşturdu.

        10-15 santimetre büyüklüğündeki kuş, bir süre beslendikten sonra gözden kayboldu.

