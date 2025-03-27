Akciğer hastalarına 'çöl tozu' uyarısı!

Çöl tozlarıyla birlikte pek çok farklı alerjenlerin olabileceğine dikkat çeken Özlü, bu tozlu havalarda hastane başvuruları, hekim başvuruları ve hastane yatışların arttığını ifade ederek "Özellikle astım KOAH hastalarında ya da akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda bebeklerde yaşlı kişilerde sorunlara yol açabiliyor" dedi.

Tozlu havalarda akciğer hastalarının mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunan Özlü, "Ülkemize zaman zaman Afrika üzerinden bazen de Ortadoğu'dan gelen çöl tozları taşınıyor. Şu anda da Türkiye'de çöl taşınımı mevcut. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Ege bölgesi ve Karadeniz bölgesi de bu toz taşınımından etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Bu tozlarla birlikte pek çok farklı alerjenlerde gelebiliyor. Bunlar özellikle astım KOAH hastalarında ya da akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda bebeklerde yaşlı kişilerde sorunlara yol açabiliyor. Bu tozlu havalarda hastane başvuruları, hekim başvuruları artıyor hastane yatışları artıyor. Hastalıklı akut alevlenmeler ortaya çıkabiliyor. Nefes darlığı öksürük hırıltılı solunum balgam çıkarma gibi semptomlarla kendini belli ediyor. Onun için bu tozlu havalarda akciğer hastalarının mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Evde kalmalılar, kapıyı pencereyi kapalı tutmalılar bu tozlu havaları bu şekilde geçirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.