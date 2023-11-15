"Akciğer temizliği KOAH şikayetlerinin azalmasını sağlayabilir" Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Arman, "Akciğer lavajı, hava yolları genişleten ilaçlar ve serum ile hava yollarının yıkanması işlemine denir. Bu yöntem kronik bronşit ve KOAH problemlerini büyük ölçüde azaltarak rahat nefes alımını, hayat kalitesinin düzelmesini bu hastalıklara eşlik eden diğer hastalıkların (damar sertliği, diyabet, kalp hastalığı gibi) daha etkili tedavi edilebilmesini ve hastanın hayati tehlikesinin azalmasını sağlar. Akciğer Lavajı sadece tedavi değil akciğer kanserinin teşhisinde biyopsi amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede KOAH'lı hastanın şikayetlerinin azalmasını sağlayabilir. Bu da hastanın yaşam kalitesiyle birlikte ilave tedavilerin etkinliğini de artırabilir" dedi

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Arman, "Akciğer, etrafı damarlarla çevrili, hava kesecikleri ve bu keseciklere hava taşıyan hava yollarından oluşan bir organ. Bu özellikleriyle oksijeni alıp damarlara ulaştırıyor, damarlardan aldığı zararlı karbondioksiti havaya bırakmayı ve böylece yaşamın devam etmesini sağlıyor. Ancak bazı kişilerde KOAH ya da kronik bronşit gibi nedenlerle akciğer görevini tam olarak yapamıyor. Burada da devreye bazı tedavi yöntemleri giriyor" diye konuştu.

KOAH'ın erken tanı konulması gereken bir hastalık olduğuna değinen Prof. Dr. Arman, “Tedavilerde asıl amaç bu hastalığa zemin hazırlayan faktörlerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması olmalıdır. Ancak bu zaman geciktirildiyse gerek kronik bronşitin ve gerekse KOAH'ın tedavisi sürerken yapılması gereken yılda 1 veya 2 kez endoskopik (bronkoskopik) akciğer temizliğidir. Kronik bronşitte de en büyük etkenler çocukluk çağında geçirilen hastalıklar ve sigara içimidir. Sigara içenler şikayetsiz oldukları dönemde (evre 1 ve 2) basit öksürüğe aldırmadıklarından kronik bronşit yerleşecek ve 5-5-3 kaidesi sigara içenlerde yüzde 90-95 gelişecektir. Ancak genetik ve yapı faktörleri devreye giren yüzde 5-10 kişide sigaraya rağmen kronik bronşitin oluşmaması bizim bakış açımızı ve gerçeği değiştirmemelidir" ifadelerini kullandı.

KAPALI HAVA KESECİKLERİNİN AÇILMASIYLA DAHA ÇOK OKSİJEN ALINIR

Akciğer temizliğinin hastanın ön tetkikleri yapıldıktan sonra genel anestezi altında yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Arman, “Bronkoskopi adı verilen ince ve ışık kaynaklı, aynı zamanda video kameraya bağlı bir sistem ile anestezi tüpü içerisinden akciğer kanallarına ulaşılır. Öncelikle tüm ulaşılabilen hava yolları (bronşlar) gözlemlenir. Yollar içindeki iltihap ve fazla balgamlar aspire edilir. Hava yolları genişleten ilaçlar ve serum ile hava yolları yıkanır ki buna akciğer lavajı denilir. Anestezi aygıtı yardımı ile hava yolları içine pozitif oksijenli hava vererek hava yolları ve kapalı hava kesecekleri açılır ve daha fazla oksijenin kan dolaşımına katkısı sağlanır" dedi.

BİYOPSİYLE ERKEN TEŞHİS İMKANI SAĞLANIYOR

Akciğer temizliğiyle birlikte biyopsinin de yapıldığına değinen Prof. Dr. Arman, “Böylece hiç akılda yokken erken bir akciğer kanseri yakalanmış (röntgende de belirti yokken) ve erken teşhis konmuş olur. Netice olarak akciğer temizliği ile kronik akciğer hastalarının nefes darlıkları azalır, yaşam kalitesi artar. İlave hastalıklar daha etkili tedavi edilir ve erken kanser teşhisi yapılmış olur" diye konuştu.