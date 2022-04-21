Akik taşının faydaları 0:00 / 0:00

Akik taşı, kişiler tarafından araştırılan doğal taşlar arasında yer alır. Farklı renkleri de bulunan akik taşı aynı zamanda ölümsüz taş ve yemen taşı olarak da bilinmektedir. Şık ve zarif bir görünüme sahip olan akik taşının insanlar üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden kişiler akik taşını almadan önce taşın faydaları, zararları ve gerçek olup olmadığı hakkında araştırma yapmak istemektedir. İsmini Sicilya’daki Achates Nehri’nden alan bu taş özellikle kolye, yüzük ve kolye gibi aksesuarlarda sıkça karşımıza çıksa da ev aksesuarlarında da tercih edilebilir. İşte, akik taşı ne işe yarar? sorusunun cevapları

Akik Taşı Faydaları

Görünüşüyle kişilerin dikkatini çeken akik taşı yararları aşağıdaki gibidir:

Akik taşı ruhsal rahatlama yakalamanızı sağlar.

Negatif enerjiye karşı kişileri korur, stresi azaltır.

Enerji verici özelliği bulunduğu için kişiler yanında taşıdığında daha enerjik hissedebilir.

Bazı cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkileri bulunduğu ifade edilmektedir.

Ağrıları azaltmaya yardımcı olur.

Kemik ağrılarına iyi gelir.

Nazara karşı koruduğuna inanılır.

Bağırsak ve mide hastalıklarına iyi gelir.

Tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Hamilelik döneminde kadınlar kullandığında hem anneye hem de bebeğe iyi geldiği ifade edilir.

Akik Taşı Zararları

Akik taşının zararları da kişiler tarafından merak edilmektedir. Ancak akik taşının insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Akik Taşı Özellikleri

Akik taşı 6.5 ve 7 arasında bir sertlik derecesine sahiptir.

Gülü etkilere sahip olan bu taş terapiler sırasında da kullanılabilir.

Strese iyi gelen bir taştır.

Kullanan kişiyi ruhsal açıdan olumlu bir şekilde etkiler.

Akik Taşının Gerçek Olduğunu Nasıl Anlarız?

Doğal taşlar insanlar için faydalı olsa da bu taşların gerçek olup olmadığına dikkat edilmelidir. Piyasa da çok fazla sayıda sahte akik taşı bulunmaktadır. Bu yüzden kişiler akik taşının gerçek olup olmadığını anlamak için hangi yöntemleri kullanmaları gerektiğini merak eder. Akik taşını anlamanın çok kolay bir yolu bulunmaktadır. Eğer akik taşının içi ve dışı farklı renkte ise bu akik taşının sahte olduğuna işarettir. Gerçek akik taşlarının hem içi hem de dışı aynı renktedir.

Akik Taşını Kimler Kullanabilir?

Akik taşı faydalı bir taş olarak bilinse de bazı kişiler tarafından kullanılması önerilmez. Akik taşı herkeste aynı etkiyi yaratmayacağı için özellikle düşük tansiyonu ve kalp sorunu olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni akik taşının tansiyon düşürme üzerinde etkili olmasıdır. Düşük tansiyon problemi olan kişiler akik taşını kullandığında tansiyonlarında daha fazla düşüş meydana gelebilir. Bunun dışındaki herkes akik taşını kullanabilir.

Hangi Renk Akik Taşı Neye İyi Gelir?

Ölümsüz taş ve yemek taşı olarak da adlandırılan akik taşının 7 farklı rengi bulunmaktadır. En çok bilinen akik taşları ise kahverengi ve siyah olanlarıdır. Kahverengi ve siyah akik taşları kişiler üzerinde ruhsal açıdan rahatlama sağlar, stresi azaltır ve kişilere şans getirir.