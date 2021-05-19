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Akılalmaz cinayet! Arkadaşını kalbinden bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti

İstanbul Beyoğlu'nda 19 yaşındaki Serdar Ç., kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşı Mahsun Çirik'i kalbinden ve boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkunç olayın ardından kaçan saldırgan Serdar Ç. ise, olay bölgesinde kamera olmaması nedeniyle adım adım iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

CANİ... Son dakika: Arkadaşını kalbinden bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti
Arkadaşını kalbinden bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti
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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Serdar Ç. (19),kendisine su vermeyen arkadaşı 26 yaşındaki Mahsun Çirik'i bıçakladı. Ağır yaralanan Çirik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay, geçen perşembe günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mahsun Çirik, cadde üzerinde yürürken arkadaşı olan Serdar Ç. ile karşılaştı. İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç., Çirik'ten su vermesini istedi. Çirik'in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. bıçakla Çirik'i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Serdar Ç. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEYOĞLU POLİSİ ADIM ADIM İZ SÜRÜP, YAKALADI

Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Adım adım iz süren Beyoğlu polisinin yaptığı çalışma sonucunda katil zanlısı Serdar Ç., Hacıahmet Mahallesi'nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü. "Uyuşturucu madde ticareti", "gasp" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından kaydı bulunan Serdar Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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