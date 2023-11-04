İstanbul Kadıköy'de, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi 2 Kasım Perşembe günü sağanak yağıştan korunmak için çöp konteynerinin içine girdi.

DHA'da yer alan habere göre dün temizlik görevlileri konteynerde birinin olduğunu gördü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"ÜŞÜYORDU, HIRKA VERDİK"

Esnaf Seda Tekkanat, olayı şöyle anlattı: "Dün biz geldiğimizde burada temizlik yapan arkadaş içeride birinin olduğunu söyledi. Biz de ekiplere haber verdik. Geldiler çıkarmaya çalıştılar. Fakat ısrarla çıkmak istemedi. Sonrasında zabıtalarla çöp arabası geldi. Çıkmadığı için mecburen üstten kaldırıp alttan çıkarmak zorunda kaldılar. Muhtemelen akli dengesi yerinde değildi. Yağmurdan dolayı girdiğini söylüyorlar. Şiddetli bir yağmur varmış. Çıktığında zaten ıslaktı. Ambulans geldi. Hırka verdik üzerine üşüyordu, titriyordu. Ayağı da şişmişti. Sonrasında ambulans götürdü" dedi.