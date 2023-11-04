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        Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ OLAY | Son dakika haberi: Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!

        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!

        İstanbul Kadıköy'de, sağanak yağıştan korunmak için çöp konteynerine giren kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu dışarı çıkmadı. Belediye ekipleri vinçle kaldırdığı konteynerin kapaklarını açınca, içine giren kişi çöplerle birlikte yere düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:28
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        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
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        İstanbul Kadıköy'de, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi 2 Kasım Perşembe günü sağanak yağıştan korunmak için çöp konteynerinin içine girdi.

        TEMİZLİK GÖREVLİLERİ GÖRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre dün temizlik görevlileri konteynerde birinin olduğunu gördü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÇIKMAYA İKNA EDEMEDİLER

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        Vatandaşlar ve polis ekipleri uzun süre konteynerdeki kişinin dışarı çıkması için uğraş verdi. Çöpteki kişi ikna olmayınca belediye ekiplerine haber verildi.

        ÇÖPLERLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ

        Belediye ekipleri, çöp dolu konteyneri vinçle kaldırdı. Konteynerin alt kapaklarının yavaşça açılmasıyla çöplerle birlikte içindeki kişi yere düştü. Çöpten çıkan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        "ÜŞÜYORDU, HIRKA VERDİK"

        Esnaf Seda Tekkanat, olayı şöyle anlattı: "Dün biz geldiğimizde burada temizlik yapan arkadaş içeride birinin olduğunu söyledi. Biz de ekiplere haber verdik. Geldiler çıkarmaya çalıştılar. Fakat ısrarla çıkmak istemedi. Sonrasında zabıtalarla çöp arabası geldi. Çıkmadığı için mecburen üstten kaldırıp alttan çıkarmak zorunda kaldılar. Muhtemelen akli dengesi yerinde değildi. Yağmurdan dolayı girdiğini söylüyorlar. Şiddetli bir yağmur varmış. Çıktığında zaten ıslaktı. Ambulans geldi. Hırka verdik üzerine üşüyordu, titriyordu. Ayağı da şişmişti. Sonrasında ambulans götürdü" dedi.

        "ÜŞÜYORDU, HIRKA VERDİK"

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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