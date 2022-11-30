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Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz olay! "Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım" - Haberler
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İstanbul'da akılalmaz saldırı! "Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım"

İstanbul'da, işinden evine dönen Aykut Güner, cadde üzerinde saldırıya uğradı. Saldırgan, sırtına tekme atarak yere düşürdüğü Güner'i cadde ortasında dakikalarca yumrukladı. Yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıyan Güner, "İki buçuk dakika boyunca beni darbetmeye devam etti. Ben bu adamı hayatım boyunca hiç görmedim" dedi

Akılalmaz olay!
Akılalmaz saldırı! "Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım"
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DHA

İstanbul'da, işinden evine dönen Aykut Güner (38) cadde üzerinde tanımadığı bir kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Saldırganın Güner'i cadde ortasında yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay, Silivri ilçesi otogar girişinde 8 Kasım Salı günü saat 20.50'de meydana geldi. Evine gitmek için yolda yürüyen Aykut Güner, iddiaya göre, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıyı uğradı. Koşarak gelen saldırgan sırtına tekme attığı Güner'le birlikte yere düştü. Ayağa kalkan saldırgan yerdeki Güner'i dakikalarca yumrukladı.

DARP RAPORU ALIP, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yoldan geçen araç sürücülerin müdahalesi sonrası saldırgan yakındaki duraktan İETT otobüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı. Alnında morluk ve kaburgalarında hasar oluşan Güner darp raporu alarak o saldırgandan şikâyetçi oldu.

İBB'DEN İSTANBULKART BİLGİLERİ TALEP EDİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kimliğini tespit etmek için saldırganın kaçarken bindiği İETT otobüsünün güvenlik kamera kayıtları ve İstanbulkart bilgilerini İBB'den talep etti.

"ŞOKA GİRDİM, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Otobüsten inip evine doğru yürüdüğünü belirten Aykut Güner, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Her gün kullandığım yoldan yürürken arkamdan çok şiddetli bir darbe hissettim ve yere devrildim. Şoka girdim, ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde benden daha kalıplı birisinin yerde sırt üstü yattığını gördüm.

KALKIP SERİ ŞEKİLDE BANA VURDU

İlk önce baygınlık mı geçirdi diye düşündüm. Sonrasında adamın üzerine doğru eğildim 'Sen kimsin, ne yaptığını sanıyorsun?' diye sorular sordum. Yaklaşık 1 dakika yerde hareketsiz yattı daha sonra ayağa kalkıp seri şekilde bana vurmaya kalktı. Ben 'Ne yaptım?' dememe rağmen tek kelime bile etmedi. 2 buçuk dakika boyunca beni darbetmeye devam etti.

Beni araç trafiğinin olduğu yere kadar sürükledi ve orada da üzerime çıkıp vurdu. Bir süre sonra yoldan geçen araba önümüzde durunca üzerimden kalkıp koşmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Duraktaki İETT otobüsüne binip kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ ALIP POLİSE TESLİM ETTİM

Polisi arayıp, olayı anlattım. Polisler beni hastaneye götürdü ve darp raporu aldım. O akşam hemen polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Sabah olay yerine tekrar gidip o civarı gören güvenlik kamerası var mı diye kontrol ettim. Tek tek güvenlik kameralarını bakıp görüntüyü aldım. Ardından görüntüleri alıp polislere teslim ettim.

BU ADAMI BEN HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİM

Neredeyse bir ay olacak ve halen bana vuran kişi yakalanamadı. Ben ve eşim sokakta yürürken büyük tedirginlik içerisindeyim. Ben bu adamı hayatım boyunca hiç görmedim. Birisinin bana böyle bir şey yapmasını gerektirecek bir düşmanlığım yok.

Bu neden benim başıma geldi. İlk önce sırtıma çok şiddetli vurdu sonra ben can haviyle sadece yüzümü koruyabildim. Alnımda çok büyük bir şişlik oluştu. Kaburgalarımda ciddi ağrı hissettim. Evime giderken bu olayı yaşadım ve bu kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor."

Şikâyet üzerine harekete geçen polisin saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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